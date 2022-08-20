Огурцы горчат, помидоры гниют на кустах: как спасти урожай в разгар сезона — простые правила

Август — самый щедрый на овощи летний месяц, но многие дачники могут потерять значительную часть огурцов и помидоров из-за неправильного ухода. Объясняем, почему огурцы стали горчить, как правильно вести себя при перепадах температур и отчего помидоры гниют и чернеют прямо на кустах.
Почему огурец горький и кривой
Августовские туманы и перепады температур серьезно бьют по растениям. Огурцы могут деформироваться, а их листья пожелтеть. При этом сменяющая дожди жара делает плоды горькими.
— Горький огурец получается, если растению не хватает влаги. Есть изначально сорта с отсутствием горечи, но даже они могут разочаровать своим вкусом при недостаточном поливе. Здесь важно соблюсти баланс — почва должна быть влажной, но не как на болоте, — объяснила руководитель садового центра природного земледелия Наталья Иванцова.
Горечь огурцу придает кукурбин. Кстати, это вещество используется и в лекарственных целях, поэтому есть горькие огурчики иногда даже полезно для здоровья.
— Чаще всего его наличием страдают гибриды и сорта отечественной селекции, — говорит Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Также огурец может быть горьким из-за недостатка азота. В засолке эта горечь пройдет, а если овощ нужен в салат, то обрежьте кожуру и нижнюю часть, которая прикреплена к растению.
Почему помидоры гниют на кусте
Множество дачников в этом сезоне пожаловались, что помидоры начали гнить сразу на кусте сверху. Это вершинная гниль. Чаще всего вспышки происходят, когда высокая влажность сменяется достаточно продолжительной жарой и засухой.
— Однозначно сорта, на которых она появилась, просто выкидывать и не охать вокруг них. Это физиологические особенности. Есть сорта, которые к ней устойчивы, — отметила Людмила Шубина.
Кислая почва и избыток удобрений также могут способствовать появлению вершинной гнили. Сейчас бороться с ней уже не получится. Все поврежденные плоды нужно собрать и уничтожить. Запомните сорта, которые вас подвели, и в следующем году их не покупайте. После того как вы убрали с кустов все пораженные плоды, можно попробовать опрыскать растение раствором соды, но это крайне малоэффективный способ.
Сейчас важно не допустить распространения фитофтороза — грибкового заболевания, которое делает томаты совершенно непригодными для употребления и хранения. Вам помогут биологические препараты и срезание желтых листьев.
Желтые листья нужно убирать и у огурцов.
— Отрежьте лишние побеги, чтобы растение не загущалось. Также идеально убрать
Как поливать помидоры и огурцы в августе
В закрытом грунте, то есть в теплицах, овощам требуется тщательный и регулярный полив, особенно в жаркую погоду.
— Помидорам в теплице требуется полив один раз в неделю, а огурцам — два раза в неделю. Через каждые три дня. Если вы приезжаете на дачу только в выходные, то стоит поливать огурцы очень обильно, — отметила агроном.
Помидоры в открытом грунте больше не нужно поливать. Их уже пора постепенно убирать, чтобы избежать поражения фитофторозом.
— Снимать нужно все помидоры бланжевой спелости. Томат такой уже сформировал свою основную массу, и ему осталось только дозреть. Ночи становятся более холодными, поэтому возможно активное распространение фитофтороза. Нужно поспешить убрать все крупные помидоры, — подчеркнула агроном. — Жара помидорам сейчас только на пользу.
Огурцы в открытом грунте продолжаем поливать — также
Что делать при сильных перепадах температур
Жара в августе днем может достигать и +30 градусов, а ночи всё равно уже прохладные. Огурцы перестают расти при температуре ниже +14 градусов, поэтому на ночь, если у вас есть такая возможность, лучше набросить укрывной материал на растения в открытом грунте.
— Нужно обязательно проветривать теплицу, чтобы не потерять урожай из-за заболевания, — напомнила Людмила Шубина.
Ночные температуры уже опустились до