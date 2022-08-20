Огурцы горчат, помидоры гниют на кустах: как спасти урожай в разгар сезона — простые правила

Огурцам нужен азот, хороший полив и тепло, а вот помидоры с огорода уже пора потихоньку убирать Фото: Александра Бруня Поделиться Поделиться





Август — самый щедрый на овощи летний месяц, но многие дачники могут потерять значительную часть огурцов и помидоров из-за неправильного ухода. Объясняем, почему огурцы стали горчить, как правильно вести себя при перепадах температур и отчего помидоры гниют и чернеют прямо на кустах.

Почему огурец горький и кривой Августовские туманы и перепады температур серьезно бьют по растениям. Огурцы могут деформироваться, а их листья пожелтеть. При этом сменяющая дожди жара делает плоды горькими.

— Горький огурец получается, если растению не хватает влаги. Есть изначально сорта с отсутствием горечи, но даже они могут разочаровать своим вкусом при недостаточном поливе. Здесь важно соблюсти баланс — почва должна быть влажной, но не как на болоте, — объяснила руководитель садового центра природного земледелия Наталья Иванцова.

Горечь огурцу придает кукурбин. Кстати, это вещество используется и в лекарственных целях, поэтому есть горькие огурчики иногда даже полезно для здоровья. — Чаще всего его наличием страдают гибриды и сорта отечественной селекции, — говорит Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Также огурец может быть горьким из-за недостатка азота. В засолке эта горечь пройдет, а если овощ нужен в салат, то обрежьте кожуру и нижнюю часть, которая прикреплена к растению.

Почему помидоры гниют на кусте

Некоторые сорта томатов подвержены вершинной гнили. Определить их обычно можно только опытным путем Фото: Depositphotos Поделиться Поделиться





Множество дачников в этом сезоне пожаловались, что помидоры начали гнить сразу на кусте сверху. Это вершинная гниль. Чаще всего вспышки происходят, когда высокая влажность сменяется достаточно продолжительной жарой и засухой.

— Однозначно сорта, на которых она появилась, просто выкидывать и не охать вокруг них. Это физиологические особенности. Есть сорта, которые к ней устойчивы, — отметила Людмила Шубина. Кислая почва и избыток удобрений также могут способствовать появлению вершинной гнили. Сейчас бороться с ней уже не получится. Все поврежденные плоды нужно собрать и уничтожить. Запомните сорта, которые вас подвели, и в следующем году их не покупайте. После того как вы убрали с кустов все пораженные плоды, можно попробовать опрыскать растение раствором соды, но это крайне малоэффективный способ.

Сейчас важно не допустить распространения фитофтороза — грибкового заболевания, которое делает томаты совершенно непригодными для употребления и хранения. Вам помогут биологические препараты и срезание желтых листьев.

Желтые листья нужно убирать и у огурцов. — Отрежьте лишние побеги, чтобы растение не загущалось. Также идеально убрать 3–4 нижних листа, чтобы основание огурца обязательно проветривалось. При недостатке света листва у него желтеет и бледнеет. И это не заболевание, а просто недостаток света, — объяснила Наталья Иванцова.



Как поливать помидоры и огурцы в августе

Огурцы нужно поливать обильно Фото: Александра Бруня Поделиться Поделиться





В закрытом грунте, то есть в теплицах, овощам требуется тщательный и регулярный полив, особенно в жаркую погоду.

— Помидорам в теплице требуется полив один раз в неделю, а огурцам — два раза в неделю. Через каждые три дня. Если вы приезжаете на дачу только в выходные, то стоит поливать огурцы очень обильно, — отметила агроном. Помидоры в открытом грунте больше не нужно поливать. Их уже пора постепенно убирать, чтобы избежать поражения фитофторозом.

— Снимать нужно все помидоры бланжевой спелости. Томат такой уже сформировал свою основную массу, и ему осталось только дозреть. Ночи становятся более холодными, поэтому возможно активное распространение фитофтороза. Нужно поспешить убрать все крупные помидоры, — подчеркнула агроном. — Жара помидорам сейчас только на пользу. Огурцы в открытом грунте продолжаем поливать — также 1–2 раза в неделю. Что делать при сильных перепадах температур Жара в августе днем может достигать и +30 градусов, а ночи всё равно уже прохладные. Огурцы перестают расти при температуре ниже +14 градусов, поэтому на ночь, если у вас есть такая возможность, лучше набросить укрывной материал на растения в открытом грунте.

— Нужно обязательно проветривать теплицу, чтобы не потерять урожай из-за заболевания, — напомнила Людмила Шубина. Ночные температуры уже опустились до +10... +12 градусов, а это значит, что нужно стараться собирать помидоры с улицы.