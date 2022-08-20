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    Огурцы горчат, помидоры гниют на кустах: как спасти урожай в разгар сезона — простые правила

    Агроном объясняет, как сделать так, чтобы ваши труды не пропали

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    Огурцам нужен азот, хороший полив и тепло, а вот помидоры с огорода уже пора потихоньку убирать
    Огурцам нужен азот, хороший полив и тепло, а вот помидоры с огорода уже пора потихоньку убиратьФото: Александра Бруня
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    Август — самый щедрый на овощи летний месяц, но многие дачники могут потерять значительную часть огурцов и помидоров из-за неправильного ухода. Объясняем, почему огурцы стали горчить, как правильно вести себя при перепадах температур и отчего помидоры гниют и чернеют прямо на кустах.

    Почему огурец горький и кривой

    Августовские туманы и перепады температур серьезно бьют по растениям. Огурцы могут деформироваться, а их листья пожелтеть. При этом сменяющая дожди жара делает плоды горькими.

    — Горький огурец получается, если растению не хватает влаги. Есть изначально сорта с отсутствием горечи, но даже они могут разочаровать своим вкусом при недостаточном поливе. Здесь важно соблюсти баланс — почва должна быть влажной, но не как на болоте, — объяснила руководитель садового центра природного земледелия Наталья Иванцова.

    Горечь огурцу придает кукурбин. Кстати, это вещество используется и в лекарственных целях, поэтому есть горькие огурчики иногда даже полезно для здоровья.

    — Чаще всего его наличием страдают гибриды и сорта отечественной селекции, — говорит Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Также огурец может быть горьким из-за недостатка азота. В засолке эта горечь пройдет, а если овощ нужен в салат, то обрежьте кожуру и нижнюю часть, которая прикреплена к растению.

    Почему помидоры гниют на кусте

    Некоторые сорта томатов подвержены вершинной гнили. Определить их обычно можно только опытным путем
    Некоторые сорта томатов подвержены вершинной гнили. Определить их обычно можно только опытным путемФото: Depositphotos
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    Множество дачников в этом сезоне пожаловались, что помидоры начали гнить сразу на кусте сверху. Это вершинная гниль. Чаще всего вспышки происходят, когда высокая влажность сменяется достаточно продолжительной жарой и засухой.

    — Однозначно сорта, на которых она появилась, просто выкидывать и не охать вокруг них. Это физиологические особенности. Есть сорта, которые к ней устойчивы, — отметила Людмила Шубина.

    Кислая почва и избыток удобрений также могут способствовать появлению вершинной гнили. Сейчас бороться с ней уже не получится. Все поврежденные плоды нужно собрать и уничтожить. Запомните сорта, которые вас подвели, и в следующем году их не покупайте. После того как вы убрали с кустов все пораженные плоды, можно попробовать опрыскать растение раствором соды, но это крайне малоэффективный способ.

    Сейчас важно не допустить распространения фитофтороза — грибкового заболевания, которое делает томаты совершенно непригодными для употребления и хранения. Вам помогут биологические препараты и срезание желтых листьев.

    Желтые листья нужно убирать и у огурцов.

    — Отрежьте лишние побеги, чтобы растение не загущалось. Также идеально убрать 3–4 нижних листа, чтобы основание огурца обязательно проветривалось. При недостатке света листва у него желтеет и бледнеет. И это не заболевание, а просто недостаток света, — объяснила Наталья Иванцова.

    Как поливать помидоры и огурцы в августе

    Огурцы нужно поливать обильно
    Огурцы нужно поливать обильноФото: Александра Бруня
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    В закрытом грунте, то есть в теплицах, овощам требуется тщательный и регулярный полив, особенно в жаркую погоду.

    — Помидорам в теплице требуется полив один раз в неделю, а огурцам — два раза в неделю. Через каждые три дня. Если вы приезжаете на дачу только в выходные, то стоит поливать огурцы очень обильно, — отметила агроном.

    Помидоры в открытом грунте больше не нужно поливать. Их уже пора постепенно убирать, чтобы избежать поражения фитофторозом.

    — Снимать нужно все помидоры бланжевой спелости. Томат такой уже сформировал свою основную массу, и ему осталось только дозреть. Ночи становятся более холодными, поэтому возможно активное распространение фитофтороза. Нужно поспешить убрать все крупные помидоры, — подчеркнула агроном. — Жара помидорам сейчас только на пользу.

    Огурцы в открытом грунте продолжаем поливать — также 1–2 раза в неделю.

    Что делать при сильных перепадах температур

    Жара в августе днем может достигать и +30 градусов, а ночи всё равно уже прохладные. Огурцы перестают расти при температуре ниже +14 градусов, поэтому на ночь, если у вас есть такая возможность, лучше набросить укрывной материал на растения в открытом грунте.

    — Нужно обязательно проветривать теплицу, чтобы не потерять урожай из-за заболевания, — напомнила Людмила Шубина.

    Ночные температуры уже опустились до +10... +12 градусов, а это значит, что нужно стараться собирать помидоры с улицы.

    Огурцам нужен азот, хороший полив и тепло, а вот помидоры с огорода уже пора потихоньку убирать
    Огурцам нужен азот, хороший полив и тепло, а вот помидоры с огорода уже пора потихоньку убиратьФото: Александра Бруня
    Некоторые сорта томатов подвержены вершинной гнили. Определить их обычно можно только опытным путем
    Некоторые сорта томатов подвержены вершинной гнили. Определить их обычно можно только опытным путемФото: Depositphotos
    Огурцы нужно поливать обильно
    Огурцы нужно поливать обильноФото: Александра Бруня

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