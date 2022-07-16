Спасаем помидоры: как бороться с желтеющими листьями и грибком — дешевые и эффективные способы

Все вложенные труды могут пойти крахом, если вы слишком часто поливаете томаты и забываете проветривать теплицу Фото: Depositphotos Поделиться Поделиться





Нестабильная погода провоцирует болезни томатов. Листья то покрываются бурыми пятнами, то начинают желтеть, и, если ничего не предпринимать, вы легко можете остаться без урожая. Вместе со специалистами разбираемся в основных болезнях томатов, почему желтеют листья, какие биологические и безопасные способы борьбы сейчас существуют. Почему томаты болеют

Вирусные заболевания у томатов встречаются достаточно редко, и основной объем приходится на грибковые заболевания. Многие споры отлично зимуют в теплицах, причем дачники сами помогают им развиваться.

— Во второй половине июля споры грибов начинают активно размножаться в теплицах. Этому способствуют слабая проветриваемость, загущенность посадок и неправильный полив, — подчеркнула Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Томаты в теплицах поливать раз в неделю более чем достаточно. И не нужно закупоривать теплицы намертво: нужно открывать двери, чтобы проветривалось.

Основные болезни томатов

Достаточно быстро фитофтора может уничтожить ваш урожай Фото: Goldlocki / Wikimedia.org Поделиться Поделиться





Чаще всего дачники страдают из-за появления фитофтороза (или фитофторы) и кладоспориоза. В этом году во многих регионах страны проливные затяжные дожди, которые сменяет жара, спровоцировали активное размножение грибковых заболеваний раньше времени — обычно дачники с ними сталкиваются ближе к концу июля. — Для того чтобы развивались грибы фитофтороза, нужны определенные температурные условия и влажность, когда ночью +10... +12 градусов, а днем тепло. Нужно обрывать бурые нижние листья, которые соприкасаются с почвой, являющейся источником заражения, — советует агроном Людмила Шубина. — Просто обрезайте их, это очень важно: каждое бурое пятно через 5–6 дней в условиях максимального увлажнения в теплице начинает спороносить, и это распространяется на плоды. Уже в августе получается, что мицеллий пророс внутрь томата. Срываешь вроде зеленым, а через неделю он становится черным.

Убирать нужно только пораженные листья, здоровые не трогайте. — Лист — это фабрика, в которой синтезируются питательные вещества, и они уходят в томаты. А если мы их начнем активно обрезать, то получим низкий урожай, — отметила Людмила Шубина.



Также часто встречаются грибковые заболевания: альтернариоз (сухая пятнистость листьев) и септориоз (белая пятнистость листьев), корневая гниль. В первом случае в углублении плодоножки появляются темно-бурые хорошо заметные пятна. Септориоз, как правило, встречается чаще на ранних сортах и иногда поражает всю надземную часть растения. Белый налет на листьях томатов тоже появляется из-за грибкового заболевания — мучнистой росы. Корневая гниль атакует подземную часть растения.

— При посадке овощных культур всегда используют триходермин, чтобы предотвратить грибные заболевания корней, — посоветовала специалист. Почему желтеют листья у томатов В первую очередь нужно оценить куст. Если он крепкий, а пожелтели только самые нижние листья, значит, они просто выработали свой ресурс, или растениям необходимы дополнительные подкормки. — Если листья желто-зеленые, то внекорневая подкормка мочевиной не повредит, а будет способствовать плодоношению — подстегивать фотосинтез, то есть листья будут более интенсивно работать. Но злоупотреблять азотными удобрениями не стоит, потому что могут накопиться нитраты, — рассказал Юрий Фотев, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ЦСБС СО РАН.



Пожелтение дает и фузариоз — заболевание, вызываемое грибом Fusarium. Но при нём плотность теряет вершина растения вместе с пожелтением и усыханием нижних листьев. Куст медленно увядает. Бактерии в помощь дачникам

Внимательно осматривайте листья томатов. На них не должно быть пятен или пожелтения Фото: Markus Spiske / Unsplash.com Поделиться Поделиться





Химические препараты лучше отложить в сторону. Вам помогут в борьбе со всеми грибковыми заболеваниями различные микробиологические препараты.



— Не советую использовать профессиональную химию, которая предназначена для работы в условиях тепличных комбинатов и хозяйств, — отметил Юрий Фотев. — Можно обрабатывать кусты препаратами, в составе которых есть бактерия Bacillus subtilis. Они не являются панацеей при массовом распространении заболеваний, но помогут при начале распространения.



Хорошо справляется с поставленной задачей бордосская жидкость. — Самое главное при использовании разных препаратов — это добиться полного смачивания листьев, то есть на всей поверхности, — добавил специалист. Как спасти томаты раствором собственного приготовления Если под рукой ничего не оказалось, то раствор вы можете приготовить сами. При этом он не ударит по кошельку, потому что использовать можно то, что обычно есть под рукой. — Нужно сделать сброженный настой травы. Один литр на десять литров воды разводим и опрыскиваем нижнюю часть листовых пластин. Этот коктейль — богатый источник всякого рода бактерий, которые вступают во взаимодействие с грибными спорами, это приводит к лечебному эффекту. Суспензия — еще и некорневая подкормка, — объяснила Людмила Шубина. Но будьте готовы к тому, что в теплице после такой обработки будет неприятный запах. Также можно приготовить раствор с молоком и йодом, что тоже не потребует от вас больших трат. — На 10 литров воды нужен литр молока либо сыворотки, туда добавляем ампулу йода 1–2 миллилитра. Всё это смешиваем — раствор также применяется как антисептик и подкормка. Молоко придает ему липкость, — отметила агроном.

Обрабатывать растения таким раствором нужно 2–3 раза за месяц.