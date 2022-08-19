В Эстонии на городские кладбища перенесут останки советских солдат из двух десятков братских могил

В Эстонии перенесут 22 братские могилы советских солдат. Решение приняла комиссия по воинским захоронениям при министерстве обороны республики. По ее мнению, они расположены в неподходящих местах.
«В Эстонии насчитывается около 130 воинских захоронений, их пригодность для текущего местоположения оценивает комиссия. Перезахоронением занимается Эстонский военный музей», — сообщают эстонские СМИ 19 августа.
Неподходящими местами считаются парки, скверы и зеленые зоны в жилых районах. Самая большая могила находится в парке Раади города Тарту, там может быть около 250 захороненных останков советских солдат. Их планируется перенести на местное кладбище, туда же переместят и стоящий над могилой памятник.
«Фонтанка» писала, что 16 августа в Эстонии снесли несколько советских памятников, в том числе нарвский Т-34. Экс-мэр Нарвы Тармо Таммисте заявил, что этого можно было избежать, если бы нынешняя градоначальница Катри Райк поторопилась с решением. К месту сноса монумента уже днём начали приносить цветы, а вечером неравнодушные граждане выложили там надпись из свечей: «16 августа 2022. Помним, не забудем».