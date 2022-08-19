В Эстонии на городские кладбища перенесут останки советских солдат из двух десятков братских могил

В Эстонии перенесут 22 братские могилы советских солдат. Решение приняла комиссия по воинским захоронениям при министерстве обороны республики. По ее мнению, они расположены в неподходящих местах.



«В Эстонии насчитывается около 130 воинских захоронений, их пригодность для текущего местоположения оценивает комиссия. Перезахоронением занимается Эстонский военный музей», — сообщают эстонские СМИ 19 августа.

