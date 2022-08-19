Петербургский суд отпустил домой обвиняемого в убийстве жены в 2007 году

Выборгский райсуд отправил под домашний арест Владимира Третьякова, обвиняемого в убийстве супруги. Об этом 19 августа сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Следствие считает, что в начале ноября 2007 года фигурант «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений» убил свою жену в квартире. Свою вину мужчина признал. Суд определил его под домашний арест до 11 сентября.



«Фонтанка» писала, что Третьяков ранее показал следователям, как закапывал тело погибшей в лесу под Выборгом. «Когда её хоронил, был лёгкий ветер. Вот здесь две сосны стоят: одна прижимается к другой. Они раскачивались и скрипели», — вспоминал он.