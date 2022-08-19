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    Петербургский суд отпустил домой обвиняемого в убийстве жены в 2007 году

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    Выборгский райсуд отправил под домашний арест Владимира Третьякова, обвиняемого в убийстве супруги. Об этом 19 августа сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Петербурга.
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    Следствие считает, что в начале ноября 2007 года фигурант «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений» убил свою жену в квартире. Свою вину мужчина признал. Суд определил его под домашний арест до 11 сентября.

    «Фонтанка» писала, что Третьяков ранее показал следователям, как закапывал тело погибшей в лесу под Выборгом. «Когда её хоронил, был лёгкий ветер. Вот здесь две сосны стоят: одна прижимается к другой. Они раскачивались и скрипели», — вспоминал он.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

    Мужчина заявил о пропаже жены в 2007 году. Она якобы вышла в магазин и исчезла. Два дня назад его настигло уголовное дело об убийстве. Оперативникам удалось разговорить петербуржца, который рассказал о том, как толкнул супругу в разгар ссоры, а та не пережила удара головой об угол кровати. Согласно материалам, до возвращения бабушки с детьми он успел спрятать тело на балконе, а следующим утром вывез его в лес и закопал.

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