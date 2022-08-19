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    Кино

    Okko недоступен в App Store, но ранее установленное приложение работает

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    Приложение онлайн-кинотеатра Okko стало недоступно в App Store. Пользователи обнаружили пропажу приложения 19 августа.

    Как прокомменировали изданию «Газета.Ru» в Okko, причина этого до сих пор неизвестна. Компания не получала от Apple никаких предупреждений или уведомлений. Сейчас представители онлайн-кинотеатра пытаются связаться с офисом Apple.

    Ранее установленное приложение Okko работает на устройствах с оперативной системой iOS. Также онлайн-кинотеатр доступен на Smart TV, в Android-приложении и на сайте.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, как продолжать пользоваться сервисами Apple и Google после ухода Visa и Mastercard.

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