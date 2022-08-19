Okko недоступен в App Store, но ранее установленное приложение работает

Приложение онлайн-кинотеатра Okko стало недоступно в App Store. Пользователи обнаружили пропажу приложения 19 августа.



Как прокомменировали изданию «Газета.Ru» в Okko, причина этого до сих пор неизвестна. Компания не получала от Apple никаких предупреждений или уведомлений. Сейчас представители онлайн-кинотеатра пытаются связаться с офисом Apple.



Ранее установленное приложение Okko работает на устройствах с оперативной системой iOS. Также онлайн-кинотеатр доступен на Smart TV, в Android-приложении и на сайте.

