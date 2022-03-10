Как продолжать пользоваться сервисами Apple и Google после ухода Visa и Mastercard

App Store
С помощью добавленных в Apple ID карт Visa и Mastercard российских банков не получится оплатить покупки в App Store, подписку на Apple Music и хранилище iCloud. Есть несколько способов решения этой проблемы.
— Купить подарочную карту App Store и iTunes. Сертификаты продаются номиналами в 500, 1000, 1500 и 3000 рублей. Приобрести их можно через «Ю.Money» или в приложениях банков — например, «Тинькофф». Код активации будет указан либо на кассовом чеке, либо придет на номер телефона. Чтобы активировать подарочную карту, нужно зайти в App Store, войти в свой профиль (нажав на синюю иконку в правом верхнем углу), выбрать «Погасить подарочную карту или код».
— Настроить оплату со счета мобильного телефона. Для этого нужно изменить настройки оплаты на мобильном устройстве: зайти в «Настройки», выбрать Apple ID (самая верхняя строка), перейти в раздел «Оплата и доставка», нажать на «Добавить способ оплаты» и выбрать «Мобильный телефон».
— Пополнить Apple ID напрямую. Сделать это можно с ранее привязанной карты, если она еще работает. Маршрут будет выглядеть так: App Store → Учётная запись → Пополнить счёт Apple ID. Нужно будет выбрать или ввести желаемую сумму.
Google Play
— Здесь можно также настроить оплату с мобильного. Нужно зайти в настройки аккаунта, выбрать раздел «Платежи и подписки», перейти в «Способы оплаты» и выбрать «Добавить оператора связи». Затем нужно ввести свой мобильный номер. «Фонтанка» испробовала этот способ и оказалось, что номера не всех сотовых операторов доступны для платежей, хотя Google поддерживает «Билайн», «Мегафон», МТС.
— Можно было бы оплатить Google Play подарочной картой, но России официально нет в списке стран, где можно ее приобрести. Некоторые сервисы предлагают россиянам купить сертификаты и активировать их с помощью VPN, но есть риск, что это не сработает.
Другие способы
— Теоретически Google Play и AppStore дают возможность использовать для оплаты электронный Qiwi-кошелек, который можно пополнить в том числе наличными через терминалы по всей стране.
— Добавить новую карту в Apple ID уже не получается, однако в Google Play эта опция еще доступна. Можно в рамках эксперимента попробовать привязать к профилю кобейджинговую карту (совместная карта двух платежных систем) «Мир» с поддержкой китайской UnionPay. Хотя в разделе о способах оплаты сам Google пишет, что в России принимает оплату только с дебетовых карт American Express, Masterсard, Visa, Visa Electron.
— Что касается платежных сервисов, похоже, придется прикладывать карты к терминалам или вводить вручную их данные при онлайн-оплате в российских магазинах. Уже добавленные в Apple Wallet карты «Мир» продолжают работать в Apple Pay через раз. Добавить «Мир» в Google Pay по-прежнему нельзя.