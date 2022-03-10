Как продолжать пользоваться сервисами Apple и Google после ухода Visa и Mastercard

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App Store

С помощью добавленных в Apple ID карт Visa и Mastercard российских банков не получится оплатить покупки в App Store, подписку на Apple Music и хранилище iCloud. Есть несколько способов решения этой проблемы.

— Купить подарочную карту App Store и iTunes. Сертификаты продаются номиналами в 500, 1000, 1500 и 3000 рублей. Приобрести их можно через «Ю.Money» или в приложениях банков — например, «Тинькофф». Код активации будет указан либо на кассовом чеке, либо придет на номер телефона. Чтобы активировать подарочную карту, нужно зайти в App Store, войти в свой профиль (нажав на синюю иконку в правом верхнем углу), выбрать «Погасить подарочную карту или код».

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— Настроить оплату со счета мобильного телефона. Для этого нужно изменить настройки оплаты на мобильном устройстве: зайти в «Настройки», выбрать Apple ID (самая верхняя строка), перейти в раздел «Оплата и доставка», нажать на «Добавить способ оплаты» и выбрать «Мобильный телефон».

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— Пополнить Apple ID напрямую. Сделать это можно с ранее привязанной карты, если она еще работает. Маршрут будет выглядеть так: App Store → Учётная запись → Пополнить счёт Apple ID. Нужно будет выбрать или ввести желаемую сумму.

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Google Play

— Здесь можно также настроить оплату с мобильного. Нужно зайти в настройки аккаунта, выбрать раздел «Платежи и подписки», перейти в «Способы оплаты» и выбрать «Добавить оператора связи». Затем нужно ввести свой мобильный номер. «Фонтанка» испробовала этот способ и оказалось, что номера не всех сотовых операторов доступны для платежей, хотя Google поддерживает «Билайн», «Мегафон», МТС.



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— Можно было бы оплатить Google Play подарочной картой, но России официально нет в списке стран, где можно ее приобрести. Некоторые сервисы предлагают россиянам купить сертификаты и активировать их с помощью VPN, но есть риск, что это не сработает.

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Другие способы

— Теоретически Google Play и AppStore дают возможность использовать для оплаты электронный Qiwi-кошелек, который можно пополнить в том числе наличными через терминалы по всей стране.



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