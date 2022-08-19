В Петербурге дым выгнал рабочих с супермощного атомного ледокола, строящегося на Балтзаводе

Помощь пожарных потребовалась на территории Балтийского завода в Петербурге. Там дымил один из мощнейших в мире атомных ледоколов, заказчик которого не смог в суде добиться его полноценного страхования.
О нештатной ситуации в районе второго отсека строящегося ледокола «Якутия» сообщили в официальном телеграм-канале Балтзавода 19 августа. Утром в одном из помещений заказа, где активно ведутся огневые работы, тлела ветошь, дымом заволокло несколько помещений.
«Работающие на заказе сотрудники сразу же были эвакуированы. Благодаря быстрым и слаженным действиям сотрудников завода и сотрудникам МЧС задымление было ликвидировано. Материального ущерба нет», — говорится в сообщении.
Причины случившегося устанавливают. «Якутия» заложена в мае 2020 года, сейчас находится на стапеле завода.
Это третий серийный атомный ледокол проекта 22220, который строится для освоения Северного морского пути. Заказчиком выступает подконтрольный Росатому «Атомфлот». Год назад он не смог через суд добиться для «Якутии» и Чукотки», заложенных в 2020 году, страхования на 48 млрд рублей для каждого.
Первый супермощный ледокол «Арктика» передан заказчику в октябре 2020 года, без судебных тяжб не обошлось.