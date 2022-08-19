В Петербурге дым выгнал рабочих с супермощного атомного ледокола, строящегося на Балтзаводе

Помощь пожарных потребовалась на территории Балтийского завода в Петербурге. Там дымил один из мощнейших в мире атомных ледоколов, заказчик которого не смог в суде добиться его полноценного страхования.



О нештатной ситуации в районе второго отсека строящегося ледокола «Якутия» сообщили в официальном телеграм-канале Балтзавода 19 августа. Утром в одном из помещений заказа, где активно ведутся огневые работы, тлела ветошь, дымом заволокло несколько помещений.