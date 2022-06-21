Содержи себя сам. Балтзавод отбился от «Арктики»

Первый супермощный ледокол «Арктика» перевернул отношения продавцов с покупателями в масштабах страны. Росатому это стоило 0,4 млрд.

«Атомфлот» (входит в госкорпорацию «Росатом») не сумел взыскать с Балтийского завода 0,4 млрд рублей за простой головного ледокола серии 22220 «Арктика» из-за дефекта турбины. Решение Арбитражного суда Мурманской области может вступить в силу 24 июня.

Балтийский завод передал Атомфлоту головной ледокол серии 22220 «Арктика» в октябре 2020 года. За 8 месяцев до того на борту судна произошло возгорание правого гребного двигателя, но заказчика устроил ледокол с дефектом — решили использовать его зимой 2020/21 года, после чего вернуть заводу для замены двигателя. С сентября по ноябрь «Арктика» находилась у пирса Балтийского завода в Петербурге, откуда 24 ноября вышла в Финский залив на ходовые испытания с новым двигателем. События широко освещались СМИ, и почти незамеченным оказался простой «Арктики» в Мурманске в период, когда она должна была заниматься ледокольными проводками на Северном морском пути.

Простои «Арктики» не афишировали, но теперь арбитраж раскрыл карты. Головной ледокол серии 22220 простаивал у причала в мурманском порту в декабре 2020 года, в январе, феврале и июне 2021-го — всего около двух месяцев. И связано это было вовсе не с дефектом правого гребного двигателя, а со сбоями в работе паротурбинной установки, которая является частью ядерного комплекса судна и потому требует особого внимания. Юристы Атомфлота подсчитали: для проводок по Северному морскому пути пришлось вместо «Арктики» нанять дизельные ледоколы «Адмирал Макаров» и «Красин», для сопровождения судов к порту Сабетта в Обской губе наняли дизельный ледокол «50 лет Победы», разница между затратами на который и возможной выручкой от использования там же поломавшегося гиганта составила почти 50 млн упущенной выгоды. А ещё все дни простоя экипаж «Арктики» получал зарплату, к которой стоит прибавить взносы в Фонд социального страхования — ещё более 57 млн.

К этому добавились затраты на снабжение и содержание судна в период простоя и всякие мелочи типа лоцманской проводки в акваторию мурманского порта, агентских сборов — и получилось 418 млн рублей. Процесс длился с прошлой осени, и уже в декабре юристы Атомфлота, похоже, поняли, что теряют очки — сначала они снизили сумму претензий до 403 млн, а в апреле 2022-го, за месяц до вынесения решения, до 239 млн. В мотивировочной части судебного решения содержится любопытное сравнение. Атомфлот пытался в этом процессе взыскать с Балтийского завода упущенную выгоду, исходя из рентабельности 78%, тогда как обычная рентабельность от ледокольной проводки составляет 7,8% — на порядок меньше.

Суд склонился к позиции Балтийского завода, что, как рассказал автору участник процесса, для представителей Атомфлота стало шоком. Впрочем, на момент выхода публикации на портале «Электронное правосудие» сведений об апелляционной жалобе не было, а крайний срок для неё — 24 июня, месяц спустя после вынесения решения. Самую весомую претензию — затраты на привлечение «Адмирала Макарова» и «Красина» — Балтийский завод отбил арифметикой. Атомфлот заплатил за оба ледокола более 218 млн рублей, а заработал 327 — гешефт превысил 108 млн. Логичен вопрос: где же тут убытки?

Два месяца простоя «Арктики» в мурманском порту в ходе судебного процесса также обросли интересными подробностями. Оказывается, за это время на судне проводились учебные, хозяйственные, водолазные и даже сварочные работы — в общем, оно жило обычной жизнью все то время, пока работники Балтийского завода устраняли неисправности в силовой установке. «Ребята, ледокол ваш, значит, и содержать его должны вы, а не тот, у кого когда-то купили, — к тому же от гарантийных обязательств никто не отказывался» — так юридически корректными фразами мурманский арбитраж отклонил претензии Атомфлота, связанные с оплатой содержания судна во время простоя.

«Перечисленные обстоятельства свидетельствуют, что стоянка ледокола в порту Мурманск… не вызвана исключительно неисправностью судна, а относится к обычной деятельности истца. Являясь законным владельцем ледокола, нести расходы на его содержание должен истец, вне зависимости от исполнения обязательств подрядчиком. Правовых оснований перекладывать на ответчика бремя содержания ледокола… не имеется…» — написано в судебном решении.

А ещё суд напомнил Атомфлоту, что обязанность выплачивать зарплату экипажу «Арктики» и делать перечисления в ФСС возложена на него Трудовым кодексом, а потому пытаться взыскать эти расходы с Балтийского завода, мягко говоря, странно.

В связи с требованием взыскать с судостроителей упущенную выгоду от использования в Обской губе дизельного ледокола «50 лет Победы» вместо атомной «Арктики» суд и вовсе усомнился в разумности маркетинговой политики Атомфлота. «Вы же знали, что «Арктика» имеет проблемы, что мешало сразу арендовать для проводок в Сабетту другой ледокол — тем более что была возможность?» — такова основная мысль соответствующей части судебного решения, расписанная на нескольких страницах. «Сведений о принятии истцом мер для минимизации убытков… не представлено… Предприятие «Атомфлот» располагало информацией о неисправности ЛК «Арктика». При этом услуги ледокольного обеспечения могли оказываться не только ЛК «Арктика», но и другим… ледоколом… Для исполнения договорных обязательств у истца не существовало препятствий зафрахтовать дизель-электрический ледокол для замены атомного…» — констатировал суд. «Нет сомнений, что Атомфлот обжалует наш выигрыш. Но решение железобетонное, оно устоит, я уверен», — заявил «Фонтанке» представитель Балтийского завода, просивший не называть себя. На редакционный запрос о дальнейших планах в этом процессе в Атомфлоте пока не отреагировали.

Непубличное акционерное общество «Балтийский завод», по данным системы «СПАРК-Интерфакс», на 97,79% принадлежит государственной Объединенной судостроительной корпорации. Основная продукция предприятия сегодня — атомные ледоколы серии 22220, предназначенные для организации круглогодичного грузового транзита по Северному морскому пути. Завод строит их в рамках контракта с подконтрольным Росатому ФГУП «Атомфлот». Головной ледокол «Арктика» был в октябре 2020 года передан Атомфлоту, после чего сразу отправился осваивать СМП. Ледокол «Сибирь» 16 ноября отправился на ходовые испытания, после которых поступил в распоряжение Атомфлота, «Урал» уже спущен на воду, но пока не достроен. Ледоколы «Якутия» и «Чукотка» заложены 26 мая и 16 декабря 2020 года соответственно.