На 11-й день без дождей Петербург всё-таки намочило. Самую мокрую улицу сняли на камеру

Пока Петербург плавит солнце, в Московском районе нашли самую мокрую улицу. Засохнуть газону не даёт прохудившаяся труба, вместе с зеленью заливает дорогу.

Локальный потоп на Кузнецовской улице 19 августа показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Вода забурлила на газоне, вылилась за его пределы и растеклась по двум дорогам. Ноги в мутном потоке незадолго до полудня мочили сотрудники Водоканала.

В пресс-службе предприятия сообщили, что «спонсором» полива стало вытекание на домовом вводе диаметром 100 мм. В двенадцать часов дня его локализовали.