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    На 11-й день без дождей Петербург всё-таки намочило. Самую мокрую улицу сняли на камеру

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    Пока Петербург плавит солнце, в Московском районе нашли самую мокрую улицу. Засохнуть газону не даёт прохудившаяся труба, вместе с зеленью заливает дорогу.

    Локальный потоп на Кузнецовской улице 19 августа показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Вода забурлила на газоне, вылилась за его пределы и растеклась по двум дорогам. Ноги в мутном потоке незадолго до полудня мочили сотрудники Водоканала.

    В пресс-службе предприятия сообщили, что «спонсором» полива стало вытекание на домовом вводе диаметром 100 мм. В двенадцать часов дня его локализовали.

    Жителям ближайших домов обещают, что засухи в кранах можно не опасаться: все абоненты обеспечены услугами холодного водоснабжения.

    По подсчётам специалистов погодного центра «ФОБОС», дождей в Петербурге не было одиннадцать дней и в ближайшее время не будет.

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