Миссия МАГАТЭ может оказаться на Запорожской АЭС в начале сентября

Визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) может состояться уже в начале сентября, но о деталях еще говорить рано. Об этом 19 августа заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА Новости.

«Мы говорили с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси, который сейчас находится в отпуске, мы говорили с ним по телефонной связи, в понедельник он появится здесь, в Вене, и работа в этом направлении активизируется. Говорить что-либо о деталях пока рано», — сказал он.

