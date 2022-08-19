Миссия МАГАТЭ может оказаться на Запорожской АЭС в начале сентября

Визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) может состояться уже в начале сентября, но о деталях еще говорить рано. Об этом 19 августа заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА Новости.
«Мы говорили с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси, который сейчас находится в отпуске, мы говорили с ним по телефонной связи, в понедельник он появится здесь, в Вене, и работа в этом направлении активизируется. Говорить что-либо о деталях пока рано», — сказал он.
Ранее стало известно, что президент Турции Эрдоган хочет обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС. Из-за обстрелов атомной станции МАГАТЭ активизирует контакты с РФ, Украиной и ООН, чтобы отправить миссию на ЗАЭС.