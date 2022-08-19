«Мы не хотим испытать новый Чернобыль». Эрдоган хочет обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал журналистам, что планирует обсудить ситуацию вокруг Запорожской АЭС с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он 19 августа рассказал журналистам, передает турецкое издание Yenisafak.

«Международное агентство по атомной энергии должно внимательно следить за этой работой и брать на себя определенную нагрузку по тому, что необходимо сделать... Потому что это угроза. Когда я сказал: «Мы не хотим испытать новый Чернобыль», я имел в виду это», — сказал Эрдоган.

