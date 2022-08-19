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    «Мы не хотим испытать новый Чернобыль». Эрдоган хочет обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС

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    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал журналистам, что планирует обсудить ситуацию вокруг Запорожской АЭС с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он 19 августа рассказал журналистам, передает турецкое издание Yenisafak.

    «Международное агентство по атомной энергии должно внимательно следить за этой работой и брать на себя определенную нагрузку по тому, что необходимо сделать... Потому что это угроза. Когда я сказал: «Мы не хотим испытать новый Чернобыль», я имел в виду это», — сказал Эрдоган.

    Он добавил, что обсудит этот вопрос с Путиным. «Мы его об этом специально попросим, чтобы Россия внесла свой вклад в этом отношении как важный шаг к миру во всем мире», — заявил президент Турции.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с Владимиром Путиным состоявшиеся во Львове трехсторонние переговоры.

    Во Львове состоялась трехсторонняя встреча между президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также генсеком ООН Антониу Гутерришем. Она продолжалась около 40 минут. СМИ писали, что в ходе этих переговоров Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Как утверждает CNN Turk, лидеры России и Украины могут встретиться для определения «дорожной карты». В Москве неоднократно утверждали, что для встречи президентов переговорщикам необходимо выполнить «домашнюю работу». Однако турецкие журналисты заявляют, что Кремль свою позицию по данному вопросу смягчил.

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