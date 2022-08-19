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    Как можно скорее. Вице-спикер бундестага Кубикки выступил за запуск «Северного потока — 2»

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    Зампред Свободной демократической партии Германии (СвДП, либералы) Вольфганг Кубикки выступил за ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» из-за непростой ситуации с энергоснабжением ФРГ. Об этом он заявил в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), передает 19 августа ТАСС.

    «Мы должны как можно скорее запустить «Северный поток — 2», чтобы заполнить наши газохранилища на зиму <...> Нет веских причин не вводить в эксплуатацию «Северный поток — 2», — сказал он.

    По словам Кубикки, Германия ничего не потеряет, если Россия потом всё-таки решит прекратить поставки газа. Он считает, что полученный газ поможет людям не замерзнуть зимой, а промышленности Германии не будет нанесен серьезный ущерб.

    «Газ, [поступающий по] «Северному потоку — 2», не более аморален, чем тот, что поступает по «Северному потоку». Это просто другая труба», — добавил вице-спикер бундестага.

    В начале августа бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток — 2» в этой непростой ситуации с энергоснабжением в Германии. Ранее Шредер высказался за дипломатическое урегулирование ситуации на Украине. Он также заявил, что не готов отказаться от переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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