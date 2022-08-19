Как можно скорее. Вице-спикер бундестага Кубикки выступил за запуск «Северного потока — 2»

Зампред Свободной демократической партии Германии (СвДП, либералы) Вольфганг Кубикки выступил за ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» из-за непростой ситуации с энергоснабжением ФРГ. Об этом он заявил в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), передает 19 августа ТАСС.

«Мы должны как можно скорее запустить «Северный поток — 2», чтобы заполнить наши газохранилища на зиму <...> Нет веских причин не вводить в эксплуатацию «Северный поток — 2», — сказал он.

