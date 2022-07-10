Шрёдер рассказал о том, каким видит урегулирование конфликта на Украине

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер высказался «за» дипломатическое урегулирование ситуации на Украине. Он также заявил, что не готов отказаться от переговоров с президентом России Владимиром Путиным.



«Я не буду отказываться от своих возможностей по переговорам с президентом Путиным», – заявил бывший канцлер Германии изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (цитата по РИА Новости).

По мнению Шрёдера, разрешить конфликт можно только «путём дипломатических переговоров».