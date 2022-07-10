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    Шрёдер рассказал о том, каким видит урегулирование конфликта на Украине

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    Экс-канцлер Германии Герхард Шредер высказался «за» дипломатическое урегулирование ситуации на Украине. Он также заявил, что не готов отказаться от переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    «Я не буду отказываться от своих возможностей по переговорам с президентом Путиным», – заявил бывший канцлер Германии изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (цитата по РИА Новости).

    По мнению Шрёдера, разрешить конфликт можно только «путём дипломатических переговоров».

    Ранее о том, что её отставка могла послужить причиной конфликта на Украине заявила Ангела Меркель.

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    Комментарии 7

    Piter Russo11 Июл 2022 в 00:04
    Мне вот интересно сможет ли Шрёдер для Uniper и Wintershall Dea отжать возврат инвестиций в СП-2, или Шольцу проще будет национализировать их и затем запустить СП-2
    +0-0
    Piter Russo11 Июл 2022 в 00:04
    Мне вот интересно сможет ли Шрёдер для Uniper и Wintershall Dea отжать возврат инвестиций в СП-2, или Шольцу проще будет национализировать их и затем запустить СП-2.
    +0-0
    hal900010 Июл 2022 в 23:47
    там и конфликта то никакого нет...идет обычная разборка за передел сфер влияния...армии там делать нечего..опозорились только..
    +0-0
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