В Нижегородской области из-за лесных пожаров введен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в Нижегородской области из-за лесного пожара в Воротынском районе. Об этом в ночь на 19 августа сообщил губернатор региона Глеб Никитин. С пятницы нижегородские леса запрещено посещать даже в целях охоты.
Никитин написал в своем Telegram-канале о проведении подготовки к возможной эвакуации ближайшего к огню населенного пункта. Также не исключено отключение электричества на территориях с четвертым и пятым классами пожароопасности.
«Обстановка пока неблагоприятная — жара и ветер, который будет усиливаться. Призываю всех жителей региона не посещать леса! Это может привести к трагическим последствиям и повлечь за собой крайне серьезную ответственность», — написал губернатор.
Лесной пожар в Воротынском районе начался 11 августа, накануне его площадь выросла до 3,3 тысячи гектаров. До ближайшего населенного пункта — 22 километра.
С лесным пожаром сражаются и в Рязанской области. Накануне усилившийся ветер перевел низовой пожар в верховой в Клепиковском районе. Сформировался огненный фронт шириной до 3 километров. Вскоре смог от рязанских пожаров накрыл Москву.