В Нижегородской области из-за лесных пожаров введен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в Нижегородской области из-за лесного пожара в Воротынском районе. Об этом в ночь на 19 августа сообщил губернатор региона Глеб Никитин. С пятницы нижегородские леса запрещено посещать даже в целях охоты.



Никитин написал в своем Telegram-канале о проведении подготовки к возможной эвакуации ближайшего к огню населенного пункта. Также не исключено отключение электричества на территориях с четвертым и пятым классами пожароопасности.