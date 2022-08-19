    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 27

    1 м/с, ю-в

    766мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd59.96eur60.9
    Чего хотят от ГенпланаЖизнь ночного НевскогоУбийство МаневичаОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    В Нижегородской области из-за лесных пожаров введен режим ЧС

    1408
    1 комментарий

    Режим чрезвычайной ситуации введен в Нижегородской области из-за лесного пожара в Воротынском районе. Об этом в ночь на 19 августа сообщил губернатор региона Глеб Никитин. С пятницы нижегородские леса запрещено посещать даже в целях охоты.

    Никитин написал в своем Telegram-канале о проведении подготовки к возможной эвакуации ближайшего к огню населенного пункта. Также не исключено отключение электричества на территориях с четвертым и пятым классами пожароопасности.

    «Обстановка пока неблагоприятная — жара и ветер, который будет усиливаться. Призываю всех жителей региона не посещать леса! Это может привести к трагическим последствиям и повлечь за собой крайне серьезную ответственность», — написал губернатор.

    Лесной пожар в Воротынском районе начался 11 августа, накануне его площадь выросла до 3,3 тысячи гектаров. До ближайшего населенного пункта — 22 километра.

    С лесным пожаром сражаются и в Рязанской области. Накануне усилившийся ветер перевел низовой пожар в верховой в Клепиковском районе. Сформировался огненный фронт шириной до 3 километров. Вскоре смог от рязанских пожаров накрыл Москву.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    миру-мир!19 Авг 2022 в 00:55
    а скоро зима и снег неожиданно.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close