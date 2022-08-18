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    Смог от рязанских пожаров накрыл Москву

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    2 комментария

    По Москве расползается дымка из-за лесных пожаров в Рязанской области. Запах гари, который вчера ощущался в юго-западных и южных районах, сегодня добрался до центра.

    В ближайшие 3–4 дня ситуация, вероятно, сохранится. По словам ведущего специалиста Центра «ФОБОС» Михаила Леуса, направление ветра практически не изменится.

    Москва вдвое увеличила группировку сил и средств для локализации ландшафтных пожаров в Рязанской области, отчиталось МЧС.

    «Пожарные вертолёты Московского авиацентра возобновили работы на месте природных пожаров в Рязанской области. Экипажи уже выполнили около 20 сливов огнегасящей жидкости на очаги возгорания», — сообщил департамент по ГО и ЧС столицы утром 18 августа.

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    Комментарии 2

    Guddd-Head18 Авг 2022 в 11:23
    Кляты москали
    +0−0
    Заливщик голосовых планок18 Авг 2022 в 09:36
    Подумаешь. В кремле прекрасные системы фильтрации воздуха, а дипутаты щас на каникулах.
    +1−0
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