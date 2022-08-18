Смог от рязанских пожаров накрыл Москву

По Москве расползается дымка из-за лесных пожаров в Рязанской области. Запах гари, который вчера ощущался в юго-западных и южных районах, сегодня добрался до центра.
В ближайшие 3–4 дня ситуация, вероятно, сохранится. По словам ведущего специалиста Центра «ФОБОС» Михаила Леуса, направление ветра практически не изменится.
Москва вдвое увеличила группировку сил и средств для локализации ландшафтных пожаров в Рязанской области, отчиталось МЧС.
«Пожарные вертолёты Московского авиацентра возобновили работы на месте природных пожаров в Рязанской области. Экипажи уже выполнили около 20 сливов огнегасящей жидкости на очаги возгорания», — сообщил департамент по ГО и ЧС столицы утром 18 августа.