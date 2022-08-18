Вертолётчики ЗВО отправились тушить лесные пожары под Рязанью

Фото: пресс-служба ЗВО Поделиться Поделиться





Лесные пожары в Рязанской области помогают тушить вертолётчики Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа. Летательные аппараты проникают в те места, куда не может добраться остальная техника.

«В настоящее время в постоянной готовности к вылету для выполнения задачи по тушению пожара находится многоцелевой вертолет Ми-8, оборудованный специальным водосливным устройством ВСУ-5А на внешнем подвесе, рассчитанным на пять тонн воды», — сообщили 18 августа в пресс-службе Минобороны РФ.



Несмотря на сильную задымлённость местности, вертолётчики стараются максимально точно сбросить воду на очаги возгорания, находясь над ними на высоте от 50 до 100 метров.

На месте природного пожара работают порядка 850 сотрудников. Кроме того, задействовано 300 единиц техники. Ранее сообщалось, что на место пожаров для координации служб вылетел глава МЧС РФ Александр Куренков. Министр потребовал направить в регион самолет-амфибию Бе-200, два самолета Ил-76, вертолет Ми-26 и три вертолета Ми-8 МЧС РФ.



Накануне, 17 августа, власти региона заявили, что в области обнаружили пять очагов пожаров. Огонь прошёл около 800 га. Утром 18 августа стало известно, что действуют три очага, общая площадь которых составляет 181 га.

«Фонтанка» писала, что пожары в Рязанской области принесли запах гари и дымку на юг Москвы. Власти столицы выделили вертолёты и другую технику для их тушения.

