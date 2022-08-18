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    МВД Латвии хочет остановить выдачу ВНЖ и виз россиянам на год

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    12 комментариев

    МВД Латвии подготовило поправки к закону об иммиграции, касающиеся изменений правил выдачи вида на жительство и долгосрочных виз гражданам России. Об этом 18 августа пишут местные СМИ.

    Согласно документу, выдачу повторных видов на жительство россиянам и белорусам остановят до 30 июня 2023 года. Под исключения попадают лица, которые находятся в Латвии в течение длительного времени, по соображениям «гуманности или в интересах Латвийского государства», а также если они имеют семейные связи с гражданами Латвии. В этих случаях граждане России и Беларуси могут получить статус постоянного жителя ЕС.

    Кроме того, МВД также предлагает приостановить выдачу долгосрочных виз россиянам до 30 июня 2023 года, за некоторыми исключениями: по гуманитарным соображениям, грузовым и пассажирским перевозчикам, студентам, которые учатся по обмену, и лицам, въезжающим для сезонных работ.

    При этом в ведомстве признают, что в случае принятия поправок у работодателей могут возникнуть трудности с работниками из России и Беларуси, части которых придется покинуть страну.

    Согласовать законопроект планируют на следующей неделе, затем его рассмотрят правительство и сейм республики.

    Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил, что власти страны решили не продлевать виды на жительство россиянам и ограничить въезд в страну граждан РФ по шенгенским визам.

    Тем временем Финляндия официально заявила о введении ограничений на получение виз для россиян. С сентября ежедневное число обращений за визой будет сокращено в 2 раза.

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    Комментарии 12

    kоt-obormot18 Авг 2022 в 15:32
    Начинаем пересчет кухарят, которым обещали сегодня двойной "дошик" за резвость!
    +3−1
    Piter Russo18 Авг 2022 в 15:27
    Вот кончится инфоповод с визами и внж у прибалтов, чего дальше то жевать будут?
    СВО это действо не остановит. А все экономические связи может прекратить. И кто ж им бюджет то пополнять будет у этих неонациских подпивал?
    +1−3
    Huga Birchtree18 Авг 2022 в 15:26
    Чулпан немного напряглась...
    +0−4
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