МВД Латвии хочет остановить выдачу ВНЖ и виз россиянам на год

МВД Латвии подготовило поправки к закону об иммиграции, касающиеся изменений правил выдачи вида на жительство и долгосрочных виз гражданам России. Об этом 18 августа пишут местные СМИ.

Согласно документу, выдачу повторных видов на жительство россиянам и белорусам остановят до 30 июня 2023 года. Под исключения попадают лица, которые находятся в Латвии в течение длительного времени, по соображениям «гуманности или в интересах Латвийского государства», а также если они имеют семейные связи с гражданами Латвии. В этих случаях граждане России и Беларуси могут получить статус постоянного жителя ЕС.



Кроме того, МВД также предлагает приостановить выдачу долгосрочных виз россиянам до 30 июня 2023 года, за некоторыми исключениями: по гуманитарным соображениям, грузовым и пассажирским перевозчикам, студентам, которые учатся по обмену, и лицам, въезжающим для сезонных работ. При этом в ведомстве признают, что в случае принятия поправок у работодателей могут возникнуть трудности с работниками из России и Беларуси, части которых придется покинуть страну.

Согласовать законопроект планируют на следующей неделе, затем его рассмотрят правительство и сейм республики.

