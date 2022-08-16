Латвия решила ограничить выдачу виз россиянам и не будет продлевать им ВНЖ

Власти Латвии решили не продлевать виды на жительство россиянам и ограничить въезд в страну граждан РФ по шенгенским визам. Об этом 16 августа сообщил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.



«Концептуально мы договорились не продлевать временный вид на жительство для граждан России и ограничить въезд в Латвию по шенгенским визам. Ждем законопроект от МВД», — пишет чиновник в своих соцсетях.



Ранее президент Латвии Эгилс Левитс призвал аннулировать или не продлевать ВНЖ россиянам, которые поддерживают спецоперацию на Украине. Также он заявил, что республика выступает за прекращение выдачи туристических виз гражданам России на уровне ЕС.

