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    Латвия решила ограничить выдачу виз россиянам и не будет продлевать им ВНЖ

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    16 комментариев

    Власти Латвии решили не продлевать виды на жительство россиянам и ограничить въезд в страну граждан РФ по шенгенским визам. Об этом 16 августа сообщил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

    «Концептуально мы договорились не продлевать временный вид на жительство для граждан России и ограничить въезд в Латвию по шенгенским визам. Ждем законопроект от МВД», — пишет чиновник в своих соцсетях.

    Ранее президент Латвии Эгилс Левитс призвал аннулировать или не продлевать ВНЖ россиянам, которые поддерживают спецоперацию на Украине. Также он заявил, что республика выступает за прекращение выдачи туристических виз гражданам России на уровне ЕС.

    Тем временем Финляндия официально заявила о введении ограничений на получение виз для россиян. С сентября ежедневное число обращений за визой будет сокращено в 2 раза.

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    Комментарии 16

    chip116 Авг 2022 в 21:48
    Открытое и честное решение латвийских властей- не любим Россию, россиян, русский язык, русские памятники и мемориалы, не любим все что связанно с Россией в прошлом и настоящем! Браво! А РФ нужно сделать выводы!
    +0−0
    kоt-obormot16 Авг 2022 в 21:33
    Смотрю, местные куханята, ну, ни как, не хотят своей родине помочь, в столь, трудный, для нее - час. Надеются исключительно путриотическим повизгиванием отделаЦЦо - в комментариях.
    +0−0
    aborigenSPB16 Авг 2022 в 21:24
    Напугали ежа своей голой ....
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