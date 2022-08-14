«Им придется покинуть нашу страну». Президент Латвии призвал аннулировать или не продлевать ВНЖ россиянам

Латвия может аннулировать ВНЖ тем россиянам, кто поддерживает СВО. Кроме того, в Латвии призвали Европу не давать русским туристические визы. Об этом президент Латвии Эгилс Левитс заявил накануне, 13 августа, в своей речи, выступая на ежегодной встрече политически репрессированных. Свою речь президент посвятил осуждению России за действия на Украине. Он призвал применить к стране самые жесткие санкции. Прежде всего — в области миграционного законодательства и туризма.

«Латвия вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими странами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне требование о прекращении выдачи туристических виз гражданам России. Это станет дополнительными санкциями в отношении России», — сказал Левитс.

При этом он предположил, что «ряд европейских стран, где русские туристы оставляют большие деньги», не поддержат его призыв. Сама Латвия не выдает россиянам туристические визы с 24 февраля. Тем гражданам России, кто сейчас проживает в Латвии, но поддерживает СВО, нужно аннулировать виды на жительство, заявил президент Левитс. Он считает, что даже тех россиян, кто не согласен с политикой своей страны, должны коснуться санкции.

«Следует пересмотреть уже выданные в Латвии виды на жительство и визы. Тем, кто поддерживает российскую агрессию, их нужно аннулировать. Однако в любом случае их в принципе не надо продлевать, за исключением конкретных доказанных особых обстоятельств», — сказал в своей речи президент Латвии. «Им придется покинуть нашу страну», — сказал Левитс о россиянах и подчеркнул, что предыдущие правительства «торговали» видами на жительство, что создало «риски для безопасности» и способствовало «двуязычию» в Латвии.