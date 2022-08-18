Минюст РФ предлагает запретить арестовывать бизнесменов за нетяжкие преступления

Минюст РФ подготовил законопроект, который предлагает запретить заключать под стражу предпринимателей по уголовным делам о нетяжких преступлениях. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба ведомства.
«Предлагается установить запрет избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого, обвиняемого в совершении преступлений небольшой и средней тяжести в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности», — говорится в сообщении ведомства.
Под исключение попадают ситуации, когда предприниматель нарушил избранную меру и попытался скрыться от органов следствия или суда.
Также предусматривается сокращение максимального срока предварительного следствия по такой категории дел с 12 до 6 месяцев.
Накануне председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил, что ВС РФ требует реже арестовывать обвиняемых. Также он добавил, что Верховный суд выступил с рядом инициатив по защите бизнесменов от лишнего прессинга со стороны силовиков.