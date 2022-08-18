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    Минюст РФ предлагает запретить арестовывать бизнесменов за нетяжкие преступления

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    5 комментариев

    Минюст РФ подготовил законопроект, который предлагает запретить заключать под стражу предпринимателей по уголовным делам о нетяжких преступлениях. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба ведомства.

    «Предлагается установить запрет избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого, обвиняемого в совершении преступлений небольшой и средней тяжести в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности», — говорится в сообщении ведомства.

    Под исключение попадают ситуации, когда предприниматель нарушил избранную меру и попытался скрыться от органов следствия или суда.

    Также предусматривается сокращение максимального срока предварительного следствия по такой категории дел с 12 до 6 месяцев.

    Накануне председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил, что ВС РФ требует реже арестовывать обвиняемых. Также он добавил, что Верховный суд выступил с рядом инициатив по защите бизнесменов от лишнего прессинга со стороны силовиков.

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    Комментарии 5

    altnec18 Авг 2022 в 16:14
    А вот это очень любопытно.
    Через всяческие агентства трудоустройства, включая все федеральные ведосмства, центры занятости населения, есть такое подозрение, отмываются точно такие же средства, аналогичным способом, как и прачечные, которые использовала Мафия?
    +0−0
    Евгений СПб18 Авг 2022 в 15:32
    Само слово "преступление" теряет смысл. Днище какое-то!
    +0−0
    М.Венедиктов18 Авг 2022 в 15:16
    Ещё в 2013 году для тех, кто плохо понимает законы Пленум Верховного Суда разъяснил, как следует применять залог, поручительство и домашний арест. Однако что-то я не могу нигде найти, что помешало судам при аресте последней ватаги журналистов выбрать меру пресечения из этого списка.

    Ах, да, наверно предположение, что они туманной ночью убегут в недружественные страны, особенно учитывая конституцию некоторых. Так и здесь всё останется как было – рапорт и в СИЗО.
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