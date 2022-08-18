Верховный суд РФ потребовал реже арестовывать обвиняемых

Верховный суд РФ требует более широко применять меры пресечения, которые не связаны с заключением под стражу. Об этом 18 августа заявил глава ВС РФ Вячеслав Лебедев на XVII Совещании представителей верховных судов государств — членов ШОС.



«Укреплению правовой защищенности подозреваемых и обвиняемых способствуют правовые позиции Верховного Суда России о более широком применении мер пресечения, не связанных с заключением под стражу», — сказал Лебедев (цитата по РАПСИ).