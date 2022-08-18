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    Верховный суд РФ потребовал реже арестовывать обвиняемых

    1999
    11 комментариев

    Верховный суд РФ требует более широко применять меры пресечения, которые не связаны с заключением под стражу. Об этом 18 августа заявил глава ВС РФ Вячеслав Лебедев на XVII Совещании представителей верховных судов государств — членов ШОС.

    «Укреплению правовой защищенности подозреваемых и обвиняемых способствуют правовые позиции Верховного Суда России о более широком применении мер пресечения, не связанных с заключением под стражу», — сказал Лебедев (цитата по РАПСИ).

    По его словам, численность арестованных по решению суда снизилась в 4 раза по сравнению с периодом, когда аресты избирались прокурорами.

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    Комментарии 11

    27482170818 Авг 2022 в 14:02
    сами себя загоняют в такое болото,насочиняли законов ,людей в тюрьмы бросают,ничего не поделаешь,кровавый режим
    +0−0
    wbons18 Авг 2022 в 13:59
    и чо?
    +0−0
    Добрый кот18 Авг 2022 в 13:24
    Просто преступления в России видимо стали платной услугой. Зачем будет сидеть человек, если может заплатить, и снова сделать, и снова заплатить. Импортозамещение правосудия.
    +4−0
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