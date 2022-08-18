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    Глава Верховного суда РФ: Более 90% попавших под суд предпринимателей избегают лишения свободы

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    5 комментариев

    В России суды относятся к привлекаемым к уголовной ответственности предпринимателям благосклонно, а Верховный суд РФ выступил с рядом инициатив по защите бизнесмена от излишнего прессинга со стороны силовиков. Об этом 18 августа сообщает РАПСИ со ссылкой на слова главы Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева.

    По его словам, в 2021 году суды прекратили уголовное преследование в отношении 33 % обвиняемых в экономической сфере, а наказания в виде лишения свободы назначили только 9 % осужденных.

    Лебедев на XVII Совещании председателей верховных судов государств — членов ШОС добавил, что Верховный суд РФ осуществляет мониторинг дел о преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

    Ранее председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев рассказал, что ВС РФ требует более широко применять меры пресечения, которые не связаны с заключением под стражу.

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    Комментарии 5

    kоt-obormot18 Авг 2022 в 13:42
    Но вы обязательно попадете под эти 10%...
    +0−0
    TheBestPiter18 Авг 2022 в 13:16
    Огромные перспективы быть обманутым.
    +1−0
    Добрый кот18 Авг 2022 в 13:03
    Доколе ещё будут кошмарить остальных 10% предпринимателей?
    +3−0
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