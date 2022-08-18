Глава Верховного суда РФ: Более 90% попавших под суд предпринимателей избегают лишения свободы

В России суды относятся к привлекаемым к уголовной ответственности предпринимателям благосклонно, а Верховный суд РФ выступил с рядом инициатив по защите бизнесмена от излишнего прессинга со стороны силовиков. Об этом 18 августа сообщает РАПСИ со ссылкой на слова главы Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева.

По его словам, в 2021 году суды прекратили уголовное преследование в отношении 33 % обвиняемых в экономической сфере, а наказания в виде лишения свободы назначили только 9 % осужденных.

