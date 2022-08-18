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    Водитель в центре Петербурга не справился с управлением и врезался в булочную

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    2 комментария
    Фото: читатель «Фонтанки» Валерий
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    В Адмиралтейском районе Петербурга сразу три машины попали в аварию. Один из автомобилистов закончил поездку капотом в булочной.

    ДТП произошло на пересечении Большой Подьяческой улицы и проспекта Римского-Корсакова приблизительно в 12:00 18 августа. Об этом «Фонтанке» сообщил читатель Валерий.

    «Пострадавших не увидел. У машин было много людей. Они горячо спорили. Скорой не было, только полиция», — рассказал очевидец.

    «Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Фото: читатель «Фонтанки» Валерий

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    Комментарии 2

    hal900018 Авг 2022 в 13:03
    К слову о кондитерской..почему сейчас трубочки(эклеры) делают все заварные..однотипные..это не то..раньше были эклеры с тонкими стенками из теста...и крем немного другого вкуса..немогу найти эти трубочки..везде заварные..
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