Водитель в центре Петербурга не справился с управлением и врезался в булочную

В Адмиралтейском районе Петербурга сразу три машины попали в аварию. Один из автомобилистов закончил поездку капотом в булочной.



ДТП произошло на пересечении Большой Подьяческой улицы и проспекта Римского-Корсакова приблизительно в 12:00 18 августа. Об этом «Фонтанке» сообщил читатель Валерий.



«Пострадавших не увидел. У машин было много людей. Они горячо спорили. Скорой не было, только полиция», — рассказал очевидец.

