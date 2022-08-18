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    Дымку видишь? А она есть. Чем заволокло Петербург в жаркий четверг

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    8 комментариев
    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    Пока на Москву идет смог от рязанских пожаров, петербуржцы тоже обращают внимание на странную дымку. «Фонтанка» попыталась выяснить, откуда она взялась.

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    Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях опубликовала пресс-служба городского комитета по природопользованию. Отмечается, что с 16 по 19 августа в городе возможно появление дымки, легкого смога и неприятных запахов, а влиять на загрязнение воздуха могут метеорологические факторы — штиль, слабый ветер, туман и так далее. Более подробно рассказать о явлении в ведомстве не смогли — порекомендовали обратиться к синоптикам.

    «У нас действует предупреждение о метеорологических условиях, способствующих незначительному загрязнению атмосферного воздуха. Смог мы не прогнозируем. Условия связаны со слабым ветром и высокой температурой воздуха», — сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС», посоветовав обратиться в Роспотребнадзор.

    В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора «Фонтанке» рассказали, что не видят в центре города дымки, и предложили обратиться к синоптикам.

    Тем временем москвичам рекомендуют носить медицинские маски, чтобы спастись от запаха гари. По прогнозам синоптиков, ветер продолжит нести его в столицу из Рязанской области в ближайшие полтора-два дня.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 8

    houspi18 Авг 2022 в 13:28
    Разве это смог? Так, небольшое недоразумение.
    +0−0
    26209002118 Авг 2022 в 12:28
    как грицо даешь электрификацию частного транспорта
    +2−0
    James Cook18 Авг 2022 в 12:12
    Смог от выхлопных, при штиле
    +3−0
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