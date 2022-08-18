Дымку видишь? А она есть. Чем заволокло Петербург в жаркий четверг

Пока на Москву идет смог от рязанских пожаров, петербуржцы тоже обращают внимание на странную дымку. «Фонтанка» попыталась выяснить, откуда она взялась.

Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях опубликовала пресс-служба городского комитета по природопользованию. Отмечается, что с 16 по 19 августа в городе возможно появление дымки, легкого смога и неприятных запахов, а влиять на загрязнение воздуха могут метеорологические факторы — штиль, слабый ветер, туман и так далее. Более подробно рассказать о явлении в ведомстве не смогли — порекомендовали обратиться к синоптикам.

«У нас действует предупреждение о метеорологических условиях, способствующих незначительному загрязнению атмосферного воздуха. Смог мы не прогнозируем. Условия связаны со слабым ветром и высокой температурой воздуха», — сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС», посоветовав обратиться в Роспотребнадзор.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора «Фонтанке» рассказали, что не видят в центре города дымки, и предложили обратиться к синоптикам.

Тем временем москвичам рекомендуют носить медицинские маски, чтобы спастись от запаха гари. По прогнозам синоптиков, ветер продолжит нести его в столицу из Рязанской области в ближайшие полтора-два дня.