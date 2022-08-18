Роспотребнадзор посоветовал москвичам носить маски из-за гари

Из-за появления запаха гари в Москве Роспотребнадзор рекомендовал временно ограничить пребывание детей на игровых площадках, а также использовать на улице маски и регулярно проводить влажную уборку. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства, опубликованном на его сайте в четверг, 18 августа.
«В связи с сохраняющейся возможностью задымления населенных пунктов Роспотребнадзор рекомендует проведение мер профилактики, направленных на исключение рисков отравлений продуктами горения, предусматривающих: временное ограничение пребывания детей на игровых площадках, а также ограничение времени прогулки в детских дошкольных учреждениях», — уточняется в сообщении.
По прогнозам синоптиков, ветер продолжит нести запах гари в Москву из Рязанской области в ближайшие полтора-два дня.
«Фонтанка» писала, что по Москве расползается дымка из-за лесных пожаров в Рязанской области. Сегодня запах гари, который накануне ощущался в юго-западных и южных районах города, добрался до центра столицы.