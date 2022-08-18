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    Роспотребнадзор посоветовал москвичам носить маски из-за гари

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    3 комментария

    Из-за появления запаха гари в Москве Роспотребнадзор рекомендовал временно ограничить пребывание детей на игровых площадках, а также использовать на улице маски и регулярно проводить влажную уборку. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства, опубликованном на его сайте в четверг, 18 августа.

    «В связи с сохраняющейся возможностью задымления населенных пунктов Роспотребнадзор рекомендует проведение мер профилактики, направленных на исключение рисков отравлений продуктами горения, предусматривающих: временное ограничение пребывания детей на игровых площадках, а также ограничение времени прогулки в детских дошкольных учреждениях», — уточняется в сообщении.

    По прогнозам синоптиков, ветер продолжит нести запах гари в Москву из Рязанской области в ближайшие полтора-два дня.

    «Фонтанка» писала, что по Москве расползается дымка из-за лесных пожаров в Рязанской области. Сегодня запах гари, который накануне ощущался в юго-западных и южных районах города, добрался до центра столицы.

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    Комментарии 3

    Alex00018 Авг 2022 в 11:11
    Опять намордники плохо продаются? Ну что ж ты будешь делать.
    +1−0
    alexadmin18 Авг 2022 в 10:53
    Это чтобы дышалось еще тяжелее?
    +1−0
    Добрый кот18 Авг 2022 в 10:44
    Не будете носить маски, пустим газ.
    +1−1
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