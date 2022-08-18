Роспотребнадзор посоветовал москвичам носить маски из-за гари

Из-за появления запаха гари в Москве Роспотребнадзор рекомендовал временно ограничить пребывание детей на игровых площадках, а также использовать на улице маски и регулярно проводить влажную уборку. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства, опубликованном на его сайте в четверг, 18 августа.



«В связи с сохраняющейся возможностью задымления населенных пунктов Роспотребнадзор рекомендует проведение мер профилактики, направленных на исключение рисков отравлений продуктами горения, предусматривающих: временное ограничение пребывания детей на игровых площадках, а также ограничение времени прогулки в детских дошкольных учреждениях», — уточняется в сообщении.

