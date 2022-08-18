Скрыли реальное положение дел. Рослесхоз раскритиковал органы лесного хозяйства Рязанской области

В Рязанской области органы лесного хозяйства скрыли реальные площади пожаров, что не позволило нарастить вовремя федеральные силы. Об этом 18 августа сообщили в Рослесхозе.

«Органы лесного хозяйства Рязанской области и природных территорий упустили ситуацию с лесными пожарами и скрывали реальные площади, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы», — говорится в сообщении ведомства.



Недавно стало известно, что усилившийся ветер в Рязанской области перевел низовой пожар в верховой в Клепиковском районе. Сформировался огненный фронт шириной до 3 километров. Вскоре смог от рязанских пожаров накрыл Москву.