    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 24

    1 м/с, вос

    764мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.76eur61.83
    В чем обвиняют ХарлашкинаЧем опасны водорослиУбийство МаневичаОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Скрыли реальное положение дел. Рослесхоз раскритиковал органы лесного хозяйства Рязанской области

    208
    обсудить

    В Рязанской области органы лесного хозяйства скрыли реальные площади пожаров, что не позволило нарастить вовремя федеральные силы. Об этом 18 августа сообщили в Рослесхозе.

    «Органы лесного хозяйства Рязанской области и природных территорий упустили ситуацию с лесными пожарами и скрывали реальные площади, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы», — говорится в сообщении ведомства.

    Недавно стало известно, что усилившийся ветер в Рязанской области перевел низовой пожар в верховой в Клепиковском районе. Сформировался огненный фронт шириной до 3 километров. Вскоре смог от рязанских пожаров накрыл Москву.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close