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    Тут вам не Крым. Секс на траве Пулковского парка как бы видели, но как бы нет

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    22 комментария

    В полицию Петербурга не поступило ни одной жалобы на публичный интим, который засняли жители в Пулковском парке.

    Об этом «Фонтанке» сообщил источник в правоохранительных органах 18 августа. О проведении проверки в связи с появившимся видео в полиции пока думают.

    «Фонтанка» писала, что пару, демонстрировавшую посетителям Пулковского парка горячую любовь, сняли в понедельник, 15 августа. Мужчина с женщиной занимались сексом под деревом около семи вечера.

    Полиция Севастополя в этом августе привлекла к административной ответственности мужчину, который занялся сексом с посетительницей бара на стойке. Его отправили в камеру на 14 суток. Также было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов».

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    Комментарии 22

    VKuser18227083018 Авг 2022 в 11:19
    Захотели и заделали. Молодцы.
    +0−0
    AndrewBarsik18 Авг 2022 в 11:02
    Того, кто это заснял и "выложил" не мешало бы направить на психиатрическое обследование.
    +2−0
    OttoVonNasmorck18 Авг 2022 в 10:50
    Может, люди хотели "ещё нарожать". А вы ...
    +2−0
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