Тут вам не Крым. Секс на траве Пулковского парка как бы видели, но как бы нет

В полицию Петербурга не поступило ни одной жалобы на публичный интим, который засняли жители в Пулковском парке.



Об этом «Фонтанке» сообщил источник в правоохранительных органах 18 августа. О проведении проверки в связи с появившимся видео в полиции пока думают.



«Фонтанка» писала, что пару, демонстрировавшую посетителям Пулковского парка горячую любовь, сняли в понедельник, 15 августа. Мужчина с женщиной занимались сексом под деревом около семи вечера.

