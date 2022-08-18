Тут вам не Крым. Секс на траве Пулковского парка как бы видели, но как бы нет

В полицию Петербурга не поступило ни одной жалобы на публичный интим, который засняли жители в Пулковском парке.
Об этом «Фонтанке» сообщил источник в правоохранительных органах 18 августа. О проведении проверки в связи с появившимся видео в полиции пока думают.
«Фонтанка» писала, что пару, демонстрировавшую посетителям Пулковского парка горячую любовь, сняли в понедельник, 15 августа. Мужчина с женщиной занимались сексом под деревом около семи вечера.
Полиция Севастополя в этом августе привлекла к административной ответственности мужчину, который занялся сексом с посетительницей бара на стойке. Его отправили в камеру на 14 суток. Также было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов».