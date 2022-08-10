Мужчина получил 14 суток за публичный секс в караоке. Его подруга по барной стойке пока гуляет

Суд в Севастополе на две недели оставил без свободы, клубов и караоке 32-летнего местного жителя, который слишком хорошо отдохнул во время вечеринки.
«Фонтанка» накануне писала, что мужчина оказался в полиции после публичного секса с первой встречной в караоке-баре в ночь на 6 августа. Его развлечения с девушкой на барной стойке разлетелись по соцсетям. Он пояснил правоохранителям, что занимался любовью с незнакомкой. Ее пока что не нашли.
В отношении крымчанина составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Суд назначил ему административный арест на 14 суток, сообщает 10 августа пресс-служба регионального УМВД.
Также полиция ранее возбудила уголовное дело о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов (242 УК), ведь видео произошедшего попало в Интернет.