Мужчина получил 14 суток за публичный секс в караоке. Его подруга по барной стойке пока гуляет

Суд в Севастополе на две недели оставил без свободы, клубов и караоке 32-летнего местного жителя, который слишком хорошо отдохнул во время вечеринки.



«Фонтанка» накануне писала, что мужчина оказался в полиции после публичного секса с первой встречной в караоке-баре в ночь на 6 августа. Его развлечения с девушкой на барной стойке разлетелись по соцсетям. Он пояснил правоохранителям, что занимался любовью с незнакомкой. Ее пока что не нашли.

