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    Посетители караоке в Севастополе показали секс на барной стойке, полиция уже возбудилась

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    Житель Севастополя задержан после публичного секса с первой встречной в караоке-баре. Только административным производством любовные утехи не закончатся.

    Как сообщили в Управлении МВД по Севастополю 9 августа, «звезду Интернета» полицейские узнали в 32-летнем местном жителе. Ночь на 6 августа он проводил в одном из увеселительных заведений города, развлечения с девушкой на барной стойке позже разлетелись по соцсетям.

    «Изрядно выпил. Как всё сложилось — толком не помню», — объясняет мужчина, с запинкой добавляя, что в баре случился «факт сексуального характера».

    Его партнёршу ищут. В этом задержанный полиции — не помощник. Он утверждает, что «любовью занимался» с незнакомкой, алкоголь и эйфория не дали задуматься о последствиях.

    Кроме административного производства, УМВД возбудило уголовное дело о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов (242 УК) — сотрудники отыскали видео в Сети.

    «Проведены неотложные следственные действия, устанавливаются лица, распространившие материалы, имеющие признаки порнографических материалов, в рамках расследования будет проведена специальная экспертиза», — сообщили в ведомстве.

    Оценить собираются в том числе действия администрации бара. В местных СМИ писали, что герой-любовник — охранник заведения. Сам он говорит, что отдыхал в караоке.

    Расследование взял на личный контроль начальник полиции Севастополя генерал-майор Павел Гищенко.

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