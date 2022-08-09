Посетители караоке в Севастополе показали секс на барной стойке, полиция уже возбудилась

Житель Севастополя задержан после публичного секса с первой встречной в караоке-баре. Только административным производством любовные утехи не закончатся.

Как сообщили в Управлении МВД по Севастополю 9 августа, «звезду Интернета» полицейские узнали в 32-летнем местном жителе. Ночь на 6 августа он проводил в одном из увеселительных заведений города, развлечения с девушкой на барной стойке позже разлетелись по соцсетям.

«Изрядно выпил. Как всё сложилось — толком не помню», — объясняет мужчина, с запинкой добавляя, что в баре случился «факт сексуального характера».

Его партнёршу ищут. В этом задержанный полиции — не помощник. Он утверждает, что «любовью занимался» с незнакомкой, алкоголь и эйфория не дали задуматься о последствиях.

Кроме административного производства, УМВД возбудило уголовное дело о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов (242 УК) — сотрудники отыскали видео в Сети.