Понедельник — для любви. Неприкрытую страсть в Пулковском парке сняли на видео

Жаркий августовский день в Петербурге парочка решила сделать еще горячее. Свою любовь они демонстрировали всем желающим в Пулковском парке.



Страстное видео очевидец выложил 15 августа в телеграм-канале «Мегаполис». По его словам, неизвестные занимались сексом под деревом около 7 часов вечера. «Люди кругом. Ну это, конечно, первый раз такое», — негодует автор.



«Фонтанка» рассказывала, как в начале августа россиянин получил 14 суток ареста за публичный секс в караоке-баре Севастополя. Его утехи попали в Сеть. В действиях мужчины увидели мелкое хулиганство. Также возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов (ст. 242 УК).

