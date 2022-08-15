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    Понедельник — для любви. Неприкрытую страсть в Пулковском парке сняли на видео

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    8 комментариев

    Megapolisonline

    Жаркий августовский день в Петербурге парочка решила сделать еще горячее. Свою любовь они демонстрировали всем желающим в Пулковском парке.

    Страстное видео очевидец выложил 15 августа в телеграм-канале «Мегаполис». По его словам, неизвестные занимались сексом под деревом около 7 часов вечера. «Люди кругом. Ну это, конечно, первый раз такое», — негодует автор.

    «Фонтанка» рассказывала, как в начале августа россиянин получил 14 суток ареста за публичный секс в караоке-баре Севастополя. Его утехи попали в Сеть. В действиях мужчины увидели мелкое хулиганство. Также возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов (ст. 242 УК).

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    Комментарии 8

    Иван Хмельницкий15 Авг 2022 в 21:24
    Маленькие радости глубинного народа....
    +1−0
    Мillemelle15 Авг 2022 в 21:12
    в такую то жару
    +1−0
    alexpv15 Авг 2022 в 21:09
    Мда, это вам не древняя Греция или Рим, тут не забалуешься через 2000 лет)
    +0−1
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