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    Bloomberg назвал дату презентации iPhone 14

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    10 комментариев

    Корпорация Apple ориентировочно 7 сентября представит линейку смартфонов iPhone 14, сообщает 17 августа Bloomberg со ссылкой на источники.

    Ожидается, что iPhone 14 в стандартной модификации будет похож на iPhone 13, при этом в линейке не будет его 5,4-дюймовой mini-версии. Стандартная модель флагмана получит 6,7-дюймовый экран.

    Дизайн iPhone 14 Pro сильно изменится, пишет агентство. В частности, у смартфонов больше не будет «челки» на фронтальной части. Его заменит маленькое отверстие для датчиков идентификации и область, где расположится камера. В стандартных моделях iPhone 14 будут использовать процессор A15, на котором работают iPhone 13.

    Кроме iPhone Apple представит новые модели планшетов iPad, компьютеров Mac и три модели «умных» часов Apple Watch.

    Презентация пройдет в онлайн-формате. В пресс-службе компании в ответ на запрос агентства отказались сообщить точную дату. Традиционно Apple представляет новинки в первой половине сентября.

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    Комментарии 10

    Иван Хмельницкий17 Авг 2022 в 22:51
    Не надо нам 14-го.... Подождём 20-го.... а к тому времени либо ишак скончается, либо эмир.... как говаривал Ходжа Насреддин.....
    +1−1
    kоt-obormot17 Авг 2022 в 22:20
    Выпишите деревянные счеты местным путриотам!
    Зы; Каждому!
    +2−2
    Vasya1117 Авг 2022 в 22:16
    Двое ценителей жизни, уже отметились.
    Предложить бы таким лексир молодости, так они ещё не такими помоями станут РФ обливать.
    +2−3
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