Bloomberg назвал дату презентации iPhone 14

Корпорация Apple ориентировочно 7 сентября представит линейку смартфонов iPhone 14, сообщает 17 августа Bloomberg со ссылкой на источники.
Ожидается, что iPhone 14 в стандартной модификации будет похож на iPhone 13, при этом в линейке не будет его 5,4-дюймовой mini-версии. Стандартная модель флагмана получит 6,7-дюймовый экран.
Дизайн iPhone 14 Pro сильно изменится, пишет агентство. В частности, у смартфонов больше не будет «челки» на фронтальной части. Его заменит маленькое отверстие для датчиков идентификации и область, где расположится камера. В стандартных моделях iPhone 14 будут использовать процессор A15, на котором работают iPhone 13.
Кроме iPhone Apple представит новые модели планшетов iPad, компьютеров Mac и три модели «умных» часов Apple Watch.
Презентация пройдет в онлайн-формате. В пресс-службе компании в ответ на запрос агентства отказались сообщить точную дату. Традиционно Apple представляет новинки в первой половине сентября.