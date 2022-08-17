Bloomberg назвал дату презентации iPhone 14

Корпорация Apple ориентировочно 7 сентября представит линейку смартфонов iPhone 14, сообщает 17 августа Bloomberg со ссылкой на источники.

Ожидается, что iPhone 14 в стандартной модификации будет похож на iPhone 13, при этом в линейке не будет его 5,4-дюймовой mini-версии. Стандартная модель флагмана получит 6,7-дюймовый экран.

Дизайн iPhone 14 Pro сильно изменится, пишет агентство. В частности, у смартфонов больше не будет «челки» на фронтальной части. Его заменит маленькое отверстие для датчиков идентификации и область, где расположится камера. В стандартных моделях iPhone 14 будут использовать процессор A15, на котором работают iPhone 13.