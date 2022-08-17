Появился тизер нового сериала Тима Бертона про семейку Аддамс с пираньями и резней

В сети появился первый тизер нового сериала Тима Бертона про семейку Аддамс «Уэнсдей». Ролик был опубликован 17 августа на официальном канале Netflix.
В тизере показывают, как Уэнсдей Аддамс, единственная дочь в мрачной семейке, попадает в академию «Нэвермор». Перед этим необычная ученица устраивает хаос в очередной школе, выпуская пираний в бассейн, где плавают ее обидчики. «Мучить моего брата могу только я», — говорит она при этом. В наказание родители отвозят ее в закрытую академию, где она пытается влиться в коллектив, устроив резню на занятии по фехтованию. «Кажется, мне начинает тут нравится», — говорит Уэнсдей в финале ролика и кровожадно улыбается.
Создатели сериала называют «Уэнсдей» «детективной историей, пронизанной сверхъестественными тайнами, рассказывающей о годах, когда Уэнсдей Аддамс училась в академии «Нэвермор». Главную роль в сериале сыграет Дженна Ортега, ее родителей Мортишу и Гомеса — Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман. Также в сериале сыграют Гвендолин Кристи, Кристина Риччи и другие звезды.
Как стало известно ранее, сериал будет состоять из восьми эпизодов. Уэнсдэй предстоит встретиться с убийцей, который терроризирует небольшой городок, и научиться контролировать свои суперспособности.
Съёмки сериала закончились в марте 2022 года. Дата премьеры еще неизвестна.
Как сообщала «Фонтанка», один из самых известных фильмов Тима Бертона «Сонная лощина» переснимут.