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    Появился тизер нового сериала Тима Бертона про семейку Аддамс с пираньями и резней

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    1 комментарий

    В сети появился первый тизер нового сериала Тима Бертона про семейку Аддамс «Уэнсдей». Ролик был опубликован 17 августа на официальном канале Netflix.

    В тизере показывают, как Уэнсдей Аддамс, единственная дочь в мрачной семейке, попадает в академию «Нэвермор». Перед этим необычная ученица устраивает хаос в очередной школе, выпуская пираний в бассейн, где плавают ее обидчики. «Мучить моего брата могу только я», — говорит она при этом. В наказание родители отвозят ее в закрытую академию, где она пытается влиться в коллектив, устроив резню на занятии по фехтованию. «Кажется, мне начинает тут нравится», — говорит Уэнсдей в финале ролика и кровожадно улыбается.

    Создатели сериала называют «Уэнсдей» «детективной историей, пронизанной сверхъестественными тайнами, рассказывающей о годах, когда Уэнсдей Аддамс училась в академии «Нэвермор». Главную роль в сериале сыграет Дженна Ортега, ее родителей Мортишу и Гомеса — Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман. Также в сериале сыграют Гвендолин Кристи, Кристина Риччи и другие звезды.

    Как стало известно ранее, сериал будет состоять из восьми эпизодов. Уэнсдэй предстоит встретиться с убийцей, который терроризирует небольшой городок, и научиться контролировать свои суперспособности.

    Съёмки сериала закончились в марте 2022 года. Дата премьеры еще неизвестна.

    Как сообщала «Фонтанка», один из самых известных фильмов Тима Бертона «Сонная лощина» переснимут.

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    Комментарии 1

    26592706617 Авг 2022 в 21:13
    Ждем.........
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