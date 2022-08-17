Появился тизер нового сериала Тима Бертона про семейку Аддамс с пираньями и резней

В тизере показывают, как Уэнсдей Аддамс, единственная дочь в мрачной семейке, попадает в академию «Нэвермор». Перед этим необычная ученица устраивает хаос в очередной школе, выпуская пираний в бассейн, где плавают ее обидчики. «Мучить моего брата могу только я», — говорит она при этом. В наказание родители отвозят ее в закрытую академию, где она пытается влиться в коллектив, устроив резню на занятии по фехтованию. «Кажется, мне начинает тут нравится», — говорит Уэнсдей в финале ролика и кровожадно улыбается.

В сети появился первый тизер нового сериала Тима Бертона про семейку Аддамс «Уэнсдей». Ролик был опубликован 17 августа на официальном канале Netflix.

Создатели сериала называют «Уэнсдей» «детективной историей, пронизанной сверхъестественными тайнами, рассказывающей о годах, когда Уэнсдей Аддамс училась в академии «Нэвермор». Главную роль в сериале сыграет Дженна Ортега, ее родителей Мортишу и Гомеса — Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман. Также в сериале сыграют Гвендолин Кристи, Кристина Риччи и другие звезды.



Как стало известно ранее, сериал будет состоять из восьми эпизодов. Уэнсдэй предстоит встретиться с убийцей, который терроризирует небольшой городок, и научиться контролировать свои суперспособности.

