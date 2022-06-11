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    «Сонную Лощину» переснимут

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    1 комментарий

    Кинокомпания Paramount переснимет популярный хоррор «Сонная Лощина». Об этом написало издание Deadline 11 июня.

    Самая известная экранизация истории о таинственных убийствах в городке Сонная Лощина, которые совершает Всадник без головы, вышла в 1999 году. Ее режиссером стал Тим Бертон, который снял в главных ролях Джонни Деппа и Кристину Риччи. Фильм собрал более 200 миллионов долларов в мировом прокате. Джонни Депп сыграл в нем молодого констебля-скептика, который не верит в мистические объяснения убийств и пытается найти истинного преступника. При этом постепенно герой понимает, что с самого детства его окружали оккультные силы и его появление в Сонной Лощине неслучайно.

    Это вольная интерпретация рассказа Вашингтона Ирвинга «Легенда о Сонной Лощине» 1820 года. Произведение неоднократно экранизировали в США, по нему снимали фильмы, в 1949 году студия «Disney» выпустила мультфильм по его мотивам, а в 2010-х годах вышел одноименный сериал.

    Режиссером новой экранизации станет молодая режиссер Линдси Бир, недавно она закончила снимать для Paramount приквел другого популярного ужастика — «Кладбище домашних животных» по роману Стивена Кинга. Подробности работы над ремейком пока не разглашаются.

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    Комментарии (1)

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