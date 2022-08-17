Вывез останки в продуктовой тележке. Обвинение запросило реальный срок экс-адвокату по делу об убийстве

Суд в Петербурге выслушал мнение сторон по вопросу доказанности вины бывшего адвоката Алексея Генералова. У гособвинения сомнений нет, убийство отца подсудимого оценили в 10 лет колонии строгого режима.



По итогам прений 17 августа отчиталась городская прокуратура. 36-летний Генералов оказался за решеткой в ноябре прошлого года. Незадолго до его задержания строители на Смоленской набережной нашли тележку, а в ней человеческие останки. Убийца упростил задачу по опознанию, в вещах был найден паспорт на имя Генералова-старшего, тоже бывшего адвоката.

