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    Вывез останки в продуктовой тележке. Обвинение запросило реальный срок экс-адвокату по делу об убийстве

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    5 комментариев

    Суд в Петербурге выслушал мнение сторон по вопросу доказанности вины бывшего адвоката Алексея Генералова. У гособвинения сомнений нет, убийство отца подсудимого оценили в 10 лет колонии строгого режима.

    По итогам прений 17 августа отчиталась городская прокуратура. 36-летний Генералов оказался за решеткой в ноябре прошлого года. Незадолго до его задержания строители на Смоленской набережной нашли тележку, а в ней человеческие останки. Убийца упростил задачу по опознанию, в вещах был найден паспорт на имя Генералова-старшего, тоже бывшего адвоката.

    Сперва сын убитого говорил, что отец приезжал к нему, но пробыл недолго и якобы отправился в какую-то поездку. В итоге все же признался — поспорили из-за квартирного вопроса, сын требовал оформить на него долю, а отец предложил поискать работу. Спор достиг апогея, когда в руках у Генералова-младшего оказался карабин «Вепрь». «От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления. В дальнейшем, желая скрыть совершенное преступление, мужчина расчленил тело отца, части которого упаковал в мешки и сумки, после чего ночью вывез их на тележках из гипермаркета к реке Смоленке, где сбросил в воду», — сказала в прениях в лице Ирины Никандровой прокуратура.

    За Генераловым осталось последнее слово, после чего судьбу мужчины решит суд.

    В Уголовном кодексе отдельный состав за расчленение не предусмотрен. Как правило, подобным образом после убийства поступают люди, которым жертва была близким человеком.

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    Комментарии 5

    paniker17 Авг 2022 в 20:53
    Каждый родитель должен нести ответственность за безразличие к своему ребёнку, без разницы сколько ему лет,так или иначе!
    +0−0
    Добрый кот17 Авг 2022 в 20:25
    Достойная семейка, коренная видать.
    +0−0
    angel of death17 Авг 2022 в 20:14
    расчленбург какой-то просто... ужасы Достаевского...
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