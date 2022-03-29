Стрелял в голову, раскладывал тело по сумкам. За убийство предпринимателя в Петербурге будут судить сына

О завершении расследования петербургский Следком сообщил 29 марта. После того как прокуратура утвердит обвинительное заключение, дело будет передано в суд. В финальной версии обвинения — семейная драма, развернувшаяся в квартире на Новосмоленской набережной 13 ноября прошлого года.



По версии следствия, Алексей Генералов выстрелом из карабина в голову убил своего отца, расчленил тело и утопил две сумки с его частями в Смоленке. Первую нашли через три дня, ещё через два дня удалось поднять вторую.

