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Стрелял в голову, раскладывал тело по сумкам. За убийство предпринимателя в Петербурге будут судить сына

Четыре месяца потребовалось следствию, чтобы собрать все необходимые доказательства по делу Алексея Генералова. Он признал, что выбросил в Смоленку части тела своего убитого отца.

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О завершении расследования петербургский Следком сообщил 29 марта. После того как прокуратура утвердит обвинительное заключение, дело будет передано в суд. В финальной версии обвинения — семейная драма, развернувшаяся в квартире на Новосмоленской набережной 13 ноября прошлого года.

По версии следствия, Алексей Генералов выстрелом из карабина в голову убил своего отца, расчленил тело и утопил две сумки с его частями в Смоленке. Первую нашли через три дня, ещё через два дня удалось поднять вторую.

Погибший — 66-летний индивидуальный предприниматель с приостановленным адвокатским статусом. Подробнее о случившемся читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (1)

allyouneedislove
мда... Достаевский отдыхает...
что не год - то всё по книге...

может пора другую классику изучать в школе? =/
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