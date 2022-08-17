За неделю жизнь стала дешевле. Цены на пылесосы растут, но на овощи — снижаются

Цены в России на неделе с 9 по 15 августа снизились еще на 0,13%. Об этом 17 августа сообщает Росстат. С начала месяца дефляция составила 0,23%.



Больше всего среди продуктов выросли цены на сахарный песок — на 0,7%. Сыры подорожали на 0,4%, свинина, консервы мясные для детского питания, вермишель — на 0,3%, сосиски, сардельки, мороженая рыба, молоко, яйца — на 0,2%.



В то же время фрукты и овощи в целом подешевели на 3,6%. В частности, огурцы стали дешевле на 6,4%, свекла — на 6%, картофель — на 5,4%, морковь — на 5,3%, капуста — на 5%, помидоры — на 4,2%, бананы — на 2,8%.

