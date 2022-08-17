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    За неделю жизнь стала дешевле. Цены на пылесосы растут, но на овощи — снижаются

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    7 комментариев

    Цены в России на неделе с 9 по 15 августа снизились еще на 0,13%. Об этом 17 августа сообщает Росстат. С начала месяца дефляция составила 0,23%.

    Больше всего среди продуктов выросли цены на сахарный песок — на 0,7%. Сыры подорожали на 0,4%, свинина, консервы мясные для детского питания, вермишель — на 0,3%, сосиски, сардельки, мороженая рыба, молоко, яйца — на 0,2%.

    В то же время фрукты и овощи в целом подешевели на 3,6%. В частности, огурцы стали дешевле на 6,4%, свекла — на 6%, картофель — на 5,4%, морковь — на 5,3%, капуста — на 5%, помидоры — на 4,2%, бананы — на 2,8%.

    Из непродовольственных товаров за неделю больше всего подорожали пылесосы — на 2,1%. Также выросли цены на шампуни — на 0,5%, на зубные пасты — на 0,3%, на спички и сигареты — на 0,2%.

    При этом плиты древесно-стружечные, ориентированно-стружечные подешевели на 0,9%, доски обрезные, телевизоры — на 0,5%, смартфоны — на 0,4%, туалетное мыло — на 0,3%.

    В категории услуг наиболее значительно изменилась стоимость полета в салоне экономического класса самолета. За неделю она снизилась на 3,6%.

    В России третий месяц подряд фиксируют дефляцию. По итогам июля она составила 0,4%. В первую неделю августа цены снизились на 0,08%.

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    Комментарии 7

    Иван Хмельницкий17 Авг 2022 в 20:32
    Прошла весна... Настало лето... Спасибо партии за это!
    +3−1
    Дядя Бо17 Авг 2022 в 19:48
    Коммуналка за август = 7 700, двушка в брежневке, 2 человека прописано. Что у кого стало дешевле?
    +6−2
    Dmitry Antonov17 Авг 2022 в 19:48
    Продай пылесос. - закупай огурцы!
    +3−0
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