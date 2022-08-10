Второй месяц дефляции. В июле цены в России продолжили снижение

Росстат второй месяц подряд фиксирует в России дефляцию. Как следует из его данных, опубликованных 10 августа, индекс потребительских цен в июле составил 99,61% – то есть цены снизились на 0,4%.

Причем в Петербурге они опустились на 0,8%, а в Москве – на 0,4%. С начала года жизнь в столице, по подсчетам ведомства, стала дороже на 11,3%. В Петербурге инфляция за тот же период составила 9,8%.

Продукты питания в целом по России за месяц подешевели на 1,5%, непродовольственные товары – на 0,4%. Выросла только стоимость услуг – на 1,4%. Отчасти это связано с традиционным ростом тарифов на услуги ЖКХ в июле.

Цены на продукты снизились за счет продолжающегося удешевления овощей и фруктов. Так, за месяц капуста подешевела на 33,2%, картофель – на 27,6%, свекла – на 27,1%, виноград – на 15,7%, бананы – на 14,2%, помидоры – на 14,0%, морковь – на 13,3%, груши – на 11,0%, апельсины – на 8,9%, чеснок – на 8,5%, огурцы – на 7,7%, яблоки – на 5,9%, лук репчатый – на 4,1%. В целом плодоовощная продукция подешевела на 11,5%.

Цены на некоторые продукты, наоборот, выросли, но незначительно. В их числе оказались жевательная резинка (+2%), маргарин, рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород (+1,5%+, карамель (+1,4%), хлопья из злаков (+1,3%), крупа манная, варенье, джем, повидло, напитки газированные, консервы рыбные в томатном соусе – (+1,1%).



Среди непродовольственных товаров больше всего упали цены на двухкамерные холодильники (-6,3%), плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные (-6%) и фотоаппараты (-5,6%). Также подешевела электроника и бытовые приборы, более всего - миксеры, блендеры (-4,8%), швейные машины (-4,7%), моноблоки (-4,5%). Газовое топливо стало дешевле на 5%.

В этой категории больше всего подорожали спички – всего на 2,3%. За ними следуют школьные учебники и брюки для детей школьного возраста в преддверии массовой подготовки к новому учебному году – на 2,2% и 1,9% соответственно.



Коммунальные услуги в среднем по стране подорожали на 4,5%. В частности, обращение с твердыми коммунальными отходами и водоотведение стали дороже на 5,8 и 5,6% соответственно.

