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    Банк России снизил ключевую ставку до 8% годовых

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    На очередном заседании 22 июля совет директоров Банка России снизил ключевую ставку с 9,5 до 8% годовых. Решение принято на фоне снижения цен в России.

    «Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса. Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность», — говорится в заявлении банка.

    Цены продолжают расти медленно за счет продолжающейся коррекции после их взлета в марте. Этому способствуют рост курса рубля и сдержанные изменения потребительского спроса.

    Годовая инфляция после 17,1% в мае снизилась в июне до 15,9%, а на 15 июля уменьшилась до 15,5%. По прогнозу ЦБ, в 2022 году годовая инфляция снизится до 12–15%. Тогда в 2023 году она составит 5–7%, а в 2024-м вернется к 4%, ожидает регулятор.

    ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки во втором полугодии.

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