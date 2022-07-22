Банк России снизил ключевую ставку до 8% годовых

«Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса. Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность», — говорится в заявлении банка.

На очередном заседании 22 июля совет директоров Банка России снизил ключевую ставку с 9,5 до 8% годовых. Решение принято на фоне снижения цен в России.

Цены продолжают расти медленно за счет продолжающейся коррекции после их взлета в марте. Этому способствуют рост курса рубля и сдержанные изменения потребительского спроса.

Годовая инфляция после 17,1% в мае снизилась в июне до 15,9%, а на 15 июля уменьшилась до 15,5%. По прогнозу ЦБ, в 2022 году годовая инфляция снизится до 12–15%. Тогда в 2023 году она составит 5–7%, а в 2024-м вернется к 4%, ожидает регулятор.

ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки во втором полугодии.