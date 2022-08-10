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    Цены в России снизились еще немного за счет дешевеющих овощей

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    За неделю со 2 по 8 августа цены в России снизились на 0,08%, следует из данных Росстата, опубликованных 10 августа. С начала года инфляция составила 4,7%.

    Как и предыдущие недели, сильнее всего подешевели овощи, в том числе свекла — на 7,6%, морковь — на 7,3%, огурцы — на 6,5%, капуста — на 6%, картофель — на 4,6%. Примерно на столько же (4,1%) подешевели бананы. В то же время из продуктов больше всего выросли цены на сахар (+0,8%) и баранину (+0,7%).

    Среди непродовольственных товаров Росстат зафиксировал наибольшее подорожание за неделю по мужским майкам и футболкам, а также смартфонам — на 0,5%. Отечественные легковые автомобили, телевизоры, детские спортивные костюмы и спички подорожали на 0,4%. При этом заметно подешевели плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные (-1,9%) и обрезные доски (-1%).

    В категории услуг путевки в дома отдыха и пансионаты выросли в цене на 0,7%, а полет в эконом-классе самолета — на 0,4%. Также немного подорожал отдых в гостиницах и хостелах.

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