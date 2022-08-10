Цены в России снизились еще немного за счет дешевеющих овощей

За неделю со 2 по 8 августа цены в России снизились на 0,08%, следует из данных Росстата, опубликованных 10 августа. С начала года инфляция составила 4,7%.



Как и предыдущие недели, сильнее всего подешевели овощи, в том числе свекла — на 7,6%, морковь — на 7,3%, огурцы — на 6,5%, капуста — на 6%, картофель — на 4,6%. Примерно на столько же (4,1%) подешевели бананы. В то же время из продуктов больше всего выросли цены на сахар (+0,8%) и баранину (+0,7%).

