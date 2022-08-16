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    Куда уж жарче? Петербургу снова чуть-чуть не хватило до температурного рекорда

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    4 комментария

    Петербург снова не смог побить рекорд жары. Второй день пекла не стал аномалией. О максимальной температуре дня 16 августа рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    «В минувший понедельник Санкт-Петербургу до суточного рекорда тепла не хватило 0,3°. Сегодня максимальная температура воздуха в Северной столице оказалась выше, чем накануне, и достигла +30,2°, и до рекорда не хватило... вновь 0,3°», — отметил синоптик.

    Прогноз погоды на ближайшие дни не дарит надежду на прохладу. Солнце хоть и будет периодически уходить за облака, столбики термометров продолжат пробивать 30 градусов.

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    Комментарии 4

    hal900016 Авг 2022 в 22:38
    Плохо чтоли?? но дело не в этом..народ не моется..вонища стоит..дешевые дезики в перемешку с потом и пердежем создает непередоваемый аромат..хорошо тем у кого нюха нет..а что делать тем у кого нюх как у собаки..??
    +3−0
    Заливщик голосовых планок16 Авг 2022 в 22:08
    Пора! Пора уже вводить "карбоновый налог"(ТМ)!
    +0−0
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