Куда уж жарче? Петербургу снова чуть-чуть не хватило до температурного рекорда

Петербург снова не смог побить рекорд жары. Второй день пекла не стал аномалией. О максимальной температуре дня 16 августа рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.



«В минувший понедельник Санкт-Петербургу до суточного рекорда тепла не хватило 0,3°. Сегодня максимальная температура воздуха в Северной столице оказалась выше, чем накануне, и достигла +30,2°, и до рекорда не хватило... вновь 0,3°», — отметил синоптик.