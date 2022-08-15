Пекло, но не рекорд столетия. Синоптик рассказал, сколько Петербургу не хватило до нового достижения

Петербургу чуть-чуть не хватило до температурного рекорда. Об этом 15 августа рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
«Сегодня максимальная температура воздуха в Северной столице составила +29,4° — это всего на 0,3° ниже чем суточный рекорд максимальной температуры воздуха этого дня установленный в 1935 году. Еще одну попытку обновить рекорд природа предпримет завтра», — добавил синоптик.
До конца недели жара не покинет Петербург. Жители города и туристы спасаются как могут — снимают обувь, держатся фонтанов, раскрывают веера.