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    Пекло, но не рекорд столетия. Синоптик рассказал, сколько Петербургу не хватило до нового достижения

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    Петербургу чуть-чуть не хватило до температурного рекорда. Об этом 15 августа рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    «Сегодня максимальная температура воздуха в Северной столице составила +29,4° — это всего на 0,3° ниже чем суточный рекорд максимальной температуры воздуха этого дня установленный в 1935 году. Еще одну попытку обновить рекорд природа предпримет завтра», — добавил синоптик.

    До конца недели жара не покинет Петербург. Жители города и туристы спасаются как могут — снимают обувь, держатся фонтанов, раскрывают веера.

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