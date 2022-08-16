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    В Петербурге арестовали таксиста, который насмерть сбил торопливую женщину

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    3 комментария

    Дзержинский районный суд на два месяца заключил под стражу Сарварбека Ахатова, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом 16 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    По данным следствия, в минувшее воскресенье около половины третьего ночи Ахатов за рулем КIA RIO сбил 39-летнюю женщину у дома 38 по Дворцовой набережной. Таксист ехал на зеленый, однако избрал скорость около 60 км/ч, из-за чего не успел затормозить перед горожанкой, которая начала переходить дорогу на красный. Очевидцы рассказывали, что в такси ехали женщина и девочка, водитель тормозил, но избежать столкновения с пешеходом не удалось.

    Свою вину мужчина признал частично, просил запрет определенных действий и выразил готовность добровольно возместить вред.

    Суд, однако же, учел, что Ахатов не имеет постоянного места жительства и легального источника дохода, а также является гражданином иностранного государства. В СИЗО его отправили до 13 октября. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

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    Комментарии 3

    Znatok7816 Авг 2022 в 19:44
    Я надеюсь, ему 5 лет грозит за незаконное нахождение и управление автомобилем в России? Потому что если за такое ДТП, то от такого не застрахован никто. Почему я, например, должен садиться в тюрьму, если завтра собью старую Анну Каренину, двигаясь на зелёный со скоростью 60 километров в час? Или же она тоже шла на зелёный (насколько помню ту новость, бабка шла на красный)?
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    07A16 Авг 2022 в 19:40
    В чем не прав таксист?
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