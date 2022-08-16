В Петербурге арестовали таксиста, который насмерть сбил торопливую женщину

Дзержинский районный суд на два месяца заключил под стражу Сарварбека Ахатова, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом 16 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



По данным следствия, в минувшее воскресенье около половины третьего ночи Ахатов за рулем КIA RIO сбил 39-летнюю женщину у дома 38 по Дворцовой набережной. Таксист ехал на зеленый, однако избрал скорость около 60 км/ч, из-за чего не успел затормозить перед горожанкой, которая начала переходить дорогу на красный. Очевидцы рассказывали, что в такси ехали женщина и девочка, водитель тормозил, но избежать столкновения с пешеходом не удалось.