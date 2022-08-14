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    Женщину сбило насмерть такси в центре Петербурга

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    Желание побыстрее попасть на набережную стало роковым для женщины в центре города.

    Как сообщает 14 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, авария произошла около половины третьего ночи у дома 38 по Дворцовой набережной. По предварительной информации, 39-летняя женщина переходила дорогу на красный, когда её сбил «Киа Рио».

    Фото: фото из телеграм-канала «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |»
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    От полученных травм женщина-пешеход скончалась на месте.

    По словам очевидцев, водитель такси ехал на зелёный со скоростью 50–70 километров в час на Дворцовый мост, быстро затормозил, но наезда избежать не удалось. Человек погиб сразу. В такси ехали женщина и девочка лет 10, которые сильно испугались.

    По факту ДТП ведётся проверка, уточнили в полиции.

    Фото: фото из телеграм-канала «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |»

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