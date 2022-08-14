Женщину сбило насмерть такси в центре Петербурга

Желание побыстрее попасть на набережную стало роковым для женщины в центре города.
Как сообщает 14 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, авария произошла около половины третьего ночи у дома 38 по Дворцовой набережной. По предварительной информации, 39-летняя женщина переходила дорогу на красный, когда её сбил «Киа Рио».
От полученных травм женщина-пешеход скончалась на месте.
По словам очевидцев, водитель такси ехал на зелёный со скоростью 50–70 километров в час на Дворцовый мост, быстро затормозил, но наезда избежать не удалось. Человек погиб сразу. В такси ехали женщина и девочка лет 10, которые сильно испугались.
По факту ДТП ведётся проверка, уточнили в полиции.