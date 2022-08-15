Таксист стал фигурантом уголовного дела после смерти петербурженки, вставшей на «зебру» на «красный»

Желание побыстрее попасть на Дворцовую набережную закончилось для петербурженки смертью, а для водителя обернулось уголовным делом. Об этом стало известно «Фонтанке» 15 августа.
Случившееся накануне ночью полиция квалифицировала как нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Не совместимые с жизнью травмы на дороге получила 39-летняя жительница Адмиралтейского района города.
Около половины третьего часа ночи 14 августа женщина пыталась перейти на набережную на «красный», когда её сбил таксист на «Киа Рио». Очевидцы рассказывали, что в такси ехали женщина и девочка, водитель тормозил, но избежать столкновения с пешеходом не удалось.
За рулём «Киа» сидел 25-летний гражданин Узбекистана, приехавший в Россию на заработки три года назад. Проблем с документами у него нет. Мужчину задержали на двое суток в качестве подозреваемого. Известно, что за последние полтора года он попадался на нарушении ПДД четыре раза: ездил по обочине, проигнорировал знак и просрочил штраф.