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    Таксист стал фигурантом уголовного дела после смерти петербурженки, вставшей на «зебру» на «красный»

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    6 комментариев

    Желание побыстрее попасть на Дворцовую набережную закончилось для петербурженки смертью, а для водителя обернулось уголовным делом. Об этом стало известно «Фонтанке» 15 августа.

    Случившееся накануне ночью полиция квалифицировала как нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Не совместимые с жизнью травмы на дороге получила 39-летняя жительница Адмиралтейского района города.

    Около половины третьего часа ночи 14 августа женщина пыталась перейти на набережную на «красный», когда её сбил таксист на «Киа Рио». Очевидцы рассказывали, что в такси ехали женщина и девочка, водитель тормозил, но избежать столкновения с пешеходом не удалось.

    За рулём «Киа» сидел 25-летний гражданин Узбекистана, приехавший в Россию на заработки три года назад. Проблем с документами у него нет. Мужчину задержали на двое суток в качестве подозреваемого. Известно, что за последние полтора года он попадался на нарушении ПДД четыре раза: ездил по обочине, проигнорировал знак и просрочил штраф.

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    Комментарии 6

    27746069615 Авг 2022 в 16:51
    Женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал и попала под автомобиль . Виновник очевиден, а что касается штрафов, дак они есть у каждого водителя. Потому , что у нас стараются не предотвратить нарушение , а получить с водителя денежные знаки в счёт государства !
    +4−0
    ProstoZloy15 Авг 2022 в 16:46
    А когда поезд сбивает человека, оказавшегося на железнодорожных путях не в то время и не в том месте, - машинисту тоже сразу уголовное дело шьют?
    +2−0
    Андрей_спб15 Авг 2022 в 16:27
    Опа, а чего это комментарий удалили?
    +1−0
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