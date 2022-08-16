Поезд из Севастополя в Петербург отправился по расписанию, этому угрожали повреждённые пути под Джанкоем.
«Поезда дальнего следования № 8 Севастополь — Санкт-Петербург, № 396 Симферополь — Астрахань и № 198 Симферополь — Москва отправятся по расписанию со станций Севастополь и Симферополь соответственно», — сообщили 16 августа в телеграм-канале ФГУП «КЖД» — Крымская железная дорога.
Согласно расписанию, поезд «Таврия» отправился в Петербург в 17:15 мск. Он должен прибыть в город на Неве завтра в 8 утра.
16 августа около 6 часов утра на складе рядом с селом Майское произошла детонация боеприпасов, оказалась повреждена железная дорога. В связи с этим движение поездов в Джанкойском районе было приостановлено. Отправление поездов из Симферополя, Севастополя и Евпатории, как и прибытие туда, перенесли на станцию Владиславовка. Около полудня поврежденные пути были восстановлены.