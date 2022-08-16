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    Поезд из Севастополя в Петербург отправился по расписанию

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    2 комментария

    Поезд из Севастополя в Петербург отправился по расписанию, этому угрожали повреждённые пути под Джанкоем.

    «Поезда дальнего следования № 8 Севастополь — Санкт-Петербург, № 396 Симферополь — Астрахань и № 198 Симферополь — Москва отправятся по расписанию со станций Севастополь и Симферополь соответственно», — сообщили 16 августа в телеграм-канале ФГУП «КЖД» — Крымская железная дорога.

    Согласно расписанию, поезд «Таврия» отправился в Петербург в 17:15 мск. Он должен прибыть в город на Неве завтра в 8 утра.

    16 августа около 6 часов утра на складе рядом с селом Майское произошла детонация боеприпасов, оказалась повреждена железная дорога. В связи с этим движение поездов в Джанкойском районе было приостановлено. Отправление поездов из Симферополя, Севастополя и Евпатории, как и прибытие туда, перенесли на станцию Владиславовка. Около полудня поврежденные пути были восстановлены.

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    Комментарии 2

    Эд Хэммет16 Авг 2022 в 19:10
    Ну, где там Димон-громовержец? Он же судный день обещал. Или так и будут всё списывать на курильщиков? Вспоминается бородатый анекдот про Наполеона, прочитавшего газету "Правда". Наполеон отрывается от газеты «Правда», долго смотрит на Мюрата и говорит:
    — Эх, мон шер, нам бы такую газету! Никто бы никогда в жизни не узнал, что мы проиграли битву при Ватерлоо!
    +0−0
    27458068816 Авг 2022 в 18:35
    Вообще не хочу уезжать из Крыма из Алушты... Я привыкла здесь как в своем доме жили...
    +1−0
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