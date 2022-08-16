Погибшими числятся 16 человек. Пожар после взрывов в ТЦ в Ереване локализовали спустя двое суток

Пожар, возникший после взрывов в ереванском торговом центре «Сурмалу», удалось локализовать лишь спустя двое суток после начала возгорания. Об этом сообщили во второй половине дня во вторник, 16 августа, в пресс-службе МЧС Армении.



«Пожар локализован 16 августа в 14:38. Площадь пожара и спасательных работ, по предварительным данным, составляет 1 га. Разрушено трёхэтажное здание площадью около 2889 кв. м», — приводит сообщение ведомства спасателей «Интерфакс».

