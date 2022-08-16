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    Погибшими числятся 16 человек. Пожар после взрывов в ТЦ в Ереване локализовали спустя двое суток

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    Пожар, возникший после взрывов в ереванском торговом центре «Сурмалу», удалось локализовать лишь спустя двое суток после начала возгорания. Об этом сообщили во второй половине дня во вторник, 16 августа, в пресс-службе МЧС Армении.

    «Пожар локализован 16 августа в 14:38. Площадь пожара и спасательных работ, по предварительным данным, составляет 1 га. Разрушено трёхэтажное здание площадью около 2889 кв. м», — приводит сообщение ведомства спасателей «Интерфакс».

    По уточнённым данным МЧС, погибли в результате ЧП 16 человек, личность одного из них пока не установлена. Без вести пропавшими считаются три человека. Госпитализированы 62 человека, из них семеро продолжают лечение.

    Напомним, что пожар в ТЦ «Сурмалу» в Ереване начался в воскресенье, 14 августа, около 13:00. Предположительно там взорвался магазин пиротехники. К утру понедельника погибшими числились 6 человек, 16 — пропавшими без вести. Днём 15 августа в МЧС Армении заявили, что пожар потушен, но остаются дымящиеся очаги, которые могут вспыхнуть в любой момент. По предварительным данным посольства РФ в Армении, россиян среди пострадавших нет.

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