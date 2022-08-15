Посольство РФ: Россиян не было среди пострадавших при взрыве в Ереване

По предварительным данным, россиян не было среди пострадавших при взрыве на рынке «Сурмалу» в Ереване. Об этом 15 августа ТАСС сообщили в посольстве РФ в Армении.
«Данная информация уточняется. Мы находимся в тесном контакте с Минздравом Армении, медучреждениями, куда были доставлены пострадавшие, а также с МЧС», — добавили в посольстве.
При этом в МЧС республики уточнили агентству РИА Новости, что один гражданин России числится среди пропавших без вести.
Ранее в МЧС Армении заявили, что пожар потушен, но остаются дымящиеся очаги, которые могут вспыхнуть в любой момент.
Пожар в ТЦ «Сурмалу», который также называют оптовым рынком, начался накануне днем. Погибли, по данным МЧС, шесть человек. В медицинские учреждения были доставлены более 60 человек, 28 остаются в стационарах. Пропавшими без вести числятся 18 человек. По предварительным данным, в ТЦ взорвался магазин пиротехники.