Посольство РФ: Россиян не было среди пострадавших при взрыве в Ереване

По предварительным данным, россиян не было среди пострадавших при взрыве на рынке «Сурмалу» в Ереване. Об этом 15 августа ТАСС сообщили в посольстве РФ в Армении.



«Данная информация уточняется. Мы находимся в тесном контакте с Минздравом Армении, медучреждениями, куда были доставлены пострадавшие, а также с МЧС», — добавили в посольстве.



При этом в МЧС республики уточнили агентству РИА Новости, что один гражданин России числится среди пропавших без вести.