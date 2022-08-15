«Мы не знаем, что сейчас горит». Пожар в ТЦ в Ереване локализовали и продолжают тушить

Пожар в ереванском торговом центре «Сурмалу» (его также называют оптовым рынком) полностью локализовали утром 15 августа. Сейчас на месте продолжаются спасательные работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-сeкретаря армянского МЧС Айка Костаняна.



«Нам удалось полностью локализовать пожар, огонь больше на распространяется. Но поскольку мы не знаем, что находится на складах и что сейчас горит, тушение пожара осложняется. МЧС продолжает спасательные работы», — рассказал Костанян.