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    «Мы не знаем, что сейчас горит». Пожар в ТЦ в Ереване локализовали и продолжают тушить

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    2 комментария

    Пожар в ереванском торговом центре «Сурмалу» (его также называют оптовым рынком) полностью локализовали утром 15 августа. Сейчас на месте продолжаются спасательные работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-сeкретаря армянского МЧС Айка Костаняна.

    «Нам удалось полностью локализовать пожар, огонь больше на распространяется. Но поскольку мы не знаем, что находится на складах и что сейчас горит, тушение пожара осложняется. МЧС продолжает спасательные работы», — рассказал Костанян.

    Пожар начался 14 августа около 13 часов. Таким образом, он продолжается уже почти 20 часов. Погибли, по данным МЧС, шесть человек. В медицинские учреждения были доставлены более 60 человек, 28 остаются в стационарах. Пропавшими без вести числятся 16 человек.

    Взрыв в торговом центре «Сурмалу», специализирующемся на оптовой продаже товаров и продуктов, прозвучал днём 14 августа. По предварительным данным, там взорвался магазин пиротехники.

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    Комментарии 2

    07A15 Авг 2022 в 09:43
    Если елку уже выбросили, то прошел.
    +0−0
    hal900015 Авг 2022 в 09:39
    Какая пиротехника..какой дурак ее сейчас покупает..новый год что-ли?
    +0−0
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