«Мы не знаем, что сейчас горит». Пожар в ТЦ в Ереване локализовали и продолжают тушить

Пожар в ереванском торговом центре «Сурмалу» (его также называют оптовым рынком) полностью локализовали утром 15 августа. Сейчас на месте продолжаются спасательные работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-сeкретаря армянского МЧС Айка Костаняна.
«Нам удалось полностью локализовать пожар, огонь больше на распространяется. Но поскольку мы не знаем, что находится на складах и что сейчас горит, тушение пожара осложняется. МЧС продолжает спасательные работы», — рассказал Костанян.
Пожар начался 14 августа около 13 часов. Таким образом, он продолжается уже почти 20 часов. Погибли, по данным МЧС, шесть человек. В медицинские учреждения были доставлены более 60 человек, 28 остаются в стационарах. Пропавшими без вести числятся 16 человек.