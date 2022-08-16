Аномальная жара довела Петербург до «оранжевого» уровня опасности

«Оранжевый» уровень опасности ввели в Петербурге из-за аномальной жары. Об этом 16 августа сообщили в Смольном со ссылкой на Росгидрометцентр.



Этот режим будет действовать до 12 часов 18 августа. Он означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и то, что температура воздуха в городе превышает климатическую норму на 7 градусов и выше.



Ранее об аномальной жаре предупреждали в МЧС, по данным ведомства, такая погода будет стоять как минимум до 20 августа (то есть до субботы). Синоптики ожидали, что во вторник в Петербурге может дойти до +31 градуса. На данный момент, по информации УГМС, столбики термометров остановились на уровне +29,3 градуса.

