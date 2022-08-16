МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Петербурге. Это жара, она будет мучить нас до выходных

ГУ МЧС по Петербургу предупреждает о предстоящем ухудшении погодных условий. На похолодание надежды нет.
В большинстве районов Ленинградской области и Петербурге с 16 по 20 августа (то есть до субботы) ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура будет превышать климатическую норму на 7 градусов и более, сообщает управление в своём телеграм-канале.
Вчера погоде не хватило нескольких десятых градуса, чтобы установить новый рекорд. Сегодня будет ещё жарче — до 31 градуса. Это уже восьмой день без осадков в Петербурге.