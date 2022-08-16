    Пробки

    3/10

    usd61.37eur62.51
    ТЕМА ДНЯ

    Суд признал Шевчука виновным в дискредитации армии

    Повестки-то настоящиеСнова взрывы в КрымуМеньше виз от финновОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Петербурге. Это жара, она будет мучить нас до выходных

    10427
    13 комментариев
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    ГУ МЧС по Петербургу предупреждает о предстоящем ухудшении погодных условий. На похолодание надежды нет.

    В большинстве районов Ленинградской области и Петербурге с 16 по 20 августа (то есть до субботы) ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура будет превышать климатическую норму на 7 градусов и более, сообщает управление в своём телеграм-канале.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Вчера погоде не хватило нескольких десятых градуса, чтобы установить новый рекорд. Сегодня будет ещё жарче — до 31 градуса. Это уже восьмой день без осадков в Петербурге.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 13

    Hiza202116 Авг 2022 в 14:08
    Настоящим коренным жара это ужас.Приезжим и индейцам как дома.
    +0−0
    Tattiana16 Авг 2022 в 12:49
    Врач спрашивает пациента:
    — Вас мучают эротические сны?
    — Ну почему же мучают? Я ими наслаждаюсь!
    Вспоминается этот анекдот. Я вот тоже не мучаюсь, я наслаждаюсь - в этом году у нас лето! В августе лето!!! Ура! Я просто не верю своему счастью.
    +3−3
    Заливщик голосовых планок16 Авг 2022 в 12:45
    Хе. Оказывается, ещё и Наливкина сегодня в тему выпустили. :)
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close